Cel mai mare contract din istoria sportului s-a semnat în baseball

Dominicanul Juan Soto a semnat un contract cu clubul New York Mets din Liga profesionistă nord-americană de baseball (MLB), pentru suma de 765 de milioane de dolari şi pentru o perioadă de 15 ani, acesta fiind cel mai mare contract din istoria sportului, a anunţat presa americană, citată de EFE.

Contractul lui Soto este peste acordul de 700 de milioane de dolari pe zece ani încheiat de japonezul Shohei Ohtani anul trecut cu Los Angeles Dodgers şi care reprezentase un nou record în materie de salarii în lumea sportului.

Soto a jucat în sezonul trecut pentru New York Yankees şi va deveni vedeta echipei New York Mets, transmite Agerpres.

Breaking: Juan Soto and the New York Mets are in agreement on a 15-year, $765 million contract, sources tell @jeffpassan.

It is the largest deal in professional sports history. pic.twitter.com/JjwUbhEIpn

— ESPN (@espn) December 9, 2024