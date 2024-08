Cel mai bun prieten al omului: cumpărăm sau adoptăm animale de companie?

Străzile și adăposturile din România sunt arhipline, trag un semnal de alarmă reprezentanții ONG-urilor. Rata adopției a crescut în ultimii ani, tot mai mulți tineri aleg să adopte animale de companie. Cu toate acestea, mai sunt mulți care își doresc câini de rasă deoarece consideră că sunt mai frumoși și mai inteligenți.

„Înainte de a lua un animal, trebuie să ne gândim bine. De un milion de ori înainte. Pentru că un animal vine la pachet cu o responsabilitate pe cel puțin 10, 15 ani. Trebuie să ne gândim dacă avem timp de el, dacă avem bani pentru el, dacă avem cu cine să-l lăsăm când plecăm în vacanță și așa mai departe”, declară Carla Buleanu, președinte Big Hearts Society.

Ce variante avem, în caz că decidem să adoptăm:

„Adăposturi publice sau private – În acest caz, este esențial să vizităm adăpostul, să stăm de vorbă cu medicul veterinar și cu îngrijitorii din adăpost, să încercăm să aflăm cât mai multe despre viitorul nostru cel mai bun prieten. Indiferent că e maidanez sau că face parte dintr-o anumită rasă, un câine dintr-un adăpost, cu un dresaj corespunzător, poate deveni chiar și un erou, un excelent câine însoțitor, de căutare și salvare, ori de terapie și activități asistate de animale”, este de părere Cristian Cristea, medic veterinar.

„Eu, prin asociația mea, am în grijă mai mulți câini pe care îi promovez pentru adopție. Eu îmi doresc ca oamenii să aleagă să adopte, nu contează de unde. Normal că mă bucur enorm când un câine salvat de mine sau de colegii mei pleacă în adopție. Dar mă bucur la fel de mult și când un câine dintr-un adăpost este adoptat. Mai ales că în general, în țară, în multe adăposturi, chiar și private, câinii sunt eutanasiați din 14 în 14 zile. Adăposturile sunt arhipline. Străzile, la fel. Important e să alegem să schimbăm o viață”, mai adaugă Carla Buleanu.

„Pe 27 iulie, Tano a făcut 3 ani și ne bucură sufletele în fiecare zi. Când l-am luat de la târg, pe 21 noiembrie 2021, avea 3 luni și era cât antebrațul meu. Acum are 30 de kilograme, este o splendoare de cățel, cu un colorit foarte frumos, un metis de Malinois blând și bun. Îl iubim ca pe ochii din cap, nu ne imaginăm viața fără el. Până când a împlinit un an a dormit în brațele mele, la televizor. Și acum doarme cu capul pe umărul meu. Îmi aduc aminte perfect ziua adopției. Când am ajuns la târg el era într-o cușcă, în mașina ASPA, stătea foarte trist. E o imagine pe care nu pot să mi-o scot din minte. Cei de la ASPA ne-au spus că era cel mai puțin sociabil din cățeii pe care-i aduseseră la târgul acela. După ce l-am văzut am zis «pe el îl luăm acasă!» și așa am și făcut”, este mărturia unui adoptator, citată de pagina de Facebook a ASPA București.

Cei care își doresc să cumpere un animal de companie trebuie să se informeze foarte bine înainte. Din păcate, încă se mai face comerț ilegal cu animale pe internet.

„Recomand viitorilor cumpărători să caute temeinic o canisă autorizată de Asociația Chinologică Română. Crescătorul trebuie să ne convingă că este de încredere. Avantajul, atunci când optăm pentru un câine crescut în canisă, este că îi putem cunoaște părinții și avem mai multe informații despre istoricul acestora și posibilele predispoziții genetice spre anumite boli. Sunt 356 de rase recunoscute de Federația Chinologică Internațională. Lipsa de informare și lipsa de responsabilitate duc la numeroase cazuri de abandon – câinele devine prea mare sau prea agresiv ori are blana prea mare și lasă păr. Din fericire, abandonul animalelor de companie este pedepsit prin lege. La fel stau lucrurile și în cazul pisicilor”, continuă medicul Cristian Cristea.

Abandonul animalelor se pedepsește prin lege, cu amendă de până la 12.000 de lei.

În niciun caz nu trebuie să cumpărăm animale de pe internet. De pildă, readucem în atenție un caz șocant. În septembrie 2023, polițiștii din Ilfov au descins în mai multe locații din localitatea Măgurele – canise ilegale de bichoni. Câinii erau înmulțiți ilegal și apoi vânduți pe internet, cu carnete de sănătate false. În realitate, câinii nu erau vaccinați, nu erau deparazitați, nu beneficiau de tratamente medicale.

Polițiștii au deschis dosar penal și au emis ordine de plasare pentru 9 câini. Două femele și puii lor. Animalele au fost preluate, dar la scurt timp, 7 dintre ele au murit. Una dintre femele era complet epuizată, în momentul în care a fost ridicată, pentru că fusese folosită la montă ilegală în exces.

„Noi avem un grup de lucru cu una dintre platformele de vânzare. Căutăm variante să introducem câmpuri noi la anunțurile cu animale astfel încât să combatem comerțul ilegal de animale pe internet. Cine vrea să vândă animale pe internet trebuie să demonstreze clar că își desfășoară activitatea legal”, declară Isabela Oprea, de la Protecția Animalelor Ilfov.

Cel mai greu se adoptă animalele de culoare neagră din cauza superstițiilor. De asemenea, la fel de greu se adoptă animalele adulte ori bătrâne. Cel mai ușor se adoptă puii.