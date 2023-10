Cel care a salvat primii oameni în urma accidentului din Veneția e un imigrant din Gambia / ”La serviciu mă numesc erou, dar eroi sunt italienii care m-au salvat când am ajuns aici. Și eu am fost salvat din mare”

Boubakar Toure este numele primului salvator ajuns la locul accidentului din Veneția, acolo unde și-au pierdut viața 21 de persoane, după ce un autobuz a căzut de pe un pod, relatează Corriere della Sera. „Nu mi-a fost frică, am vrut să-i salvez”, spune bărbatul născut în Gambia.

El a ajuns primul în autobuzul care s-a prăbușit în Mestre, Veneția, și a început imediat să salveze oamenii care erau prinși între fiare.

Împreună cu prietenul său, Godstime Erheneden, Boubakar, de 27 de ani, când a auzit zgomotul puternic al autobuzului s-a repezit în stradă și nu a ezitat să ajungă la locul accidentului pentru a ajuta.

„I-am auzit plângând și țipând, nu mi-a fost frică, am vrut doar să-i salvez”, spune tânărul, sosit în Italia din Gambia. „La serviciu mă numesc erou , dar eroii sunt italienii care m-a salvat când am ajuns aici. Și eu am fost salvat din mare”, completează el.

A reușit să scoată dintre rămășițele autobuzului o fetiță, iar apoi a salvat alte trei persoane, dar și un câine, scriu jurnaliștii italieni.

„L-am văzut și pe șofer, era deja mort. Salvatorii mi-au spus să mă gândesc la cei vii, la răniți, iar eu am ajutat să extragă acei oameni”, a mai spus Boubakar.

Conform presei din Italia, printre victime se mai află o familie din România, compusă din patru persoane și o femeie de naționalitate moldoveană, dar cu cetățenie ucraineană. Este vorba de Tetiana Beskorovainova, născut în 1954.

Aurora Maria Ogrezeanu, născută în 2015, Georgiana Elena Ogrezeanu, născută în 2010, Mihaela Loredana Ogrezeanu, născută în 1981 și Mircea Gabriel Ogrezeanu, născut în 1978 sunt cei patru români decedați în urma accidentului produs în Veneția, după ce un autobuz s-a prăbușit de pe un pod, căzând în gol 15 metri.