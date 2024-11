Ce se întâmplă cu somnul copiilor atunci când se schimbă ora: adaptarea, între 3 și 8 zile, potrivit studiilor

Atunci când ceasurile se dau înapoi pentru iarnă, după o vară cu seri luminoase, somnul tuturor poate fi perturbat pentru câteva zile. Pentru părinții obosiți, poate fi o grijă în plus, dar există câteva trucuri pentru a ajuta la resetarea ritmurilor copilului, scrie BBC.

Există un număr din ce în ce mai mare de cercetări științifice privind somnul bebelușilor, care ajută la distrugerea unora dintre miturile care există în jurul acestuia (puteți citi mai multe despre știința somnului bebelușilor în acest articol ). Așadar, ce le spune știința familiilor despre modul în care bebelușii și copiii mici ar putea face față schimbării orei? Și există vreun sfat pentru a face trecerea de la vară la iarnă mai ușoară?

În primul rând, este adevărat că pentru bebeluși, ca și pentru adulți, poate dura ceva timp să se adapteze . „Chiar dacă ceasurile mecanice se schimbă într-o clipă, ceasul biologic necesită timp pentru a fi puse în aplicare”, spune Pamela Douglas, medic generalist australian, cercetător în domeniul somnului și fondator al Possums Sleep Intervention , o abordare a somnului părinte-copil care a fost adoptată de profesioniștii din domeniul sănătății din întreaga lume.

O analiză, de exemplu, a analizat modul în care mai mult de 600 de copii au dormit după schimbarea ceasurilor în primăvară . S-a constatat că a fost nevoie, în medie, de trei zile pentru copiii cu vârste cuprinse între un an și doi ani pentru a reveni la ora inițială de culcare – și de opt zile pentru sugarii sub un an.

Ora de trezire matinală a copiilor s-a modificat, de asemenea. Dar pentru unele grupe de vârstă, în medie, nu a fost cu o oră întreagă, ceea ce înseamnă că au dormit puțin mai puțin în general decât înainte de schimbarea ceasurilor. Somnul de noapte al sugarilor cu vârste cuprinse între șase și 11 luni a fost cu aproximativ șapte până la 15 minute mai scurt chiar și la patru săptămâni după trecerea la ora de vară, comparativ cu perioada anterioară. (În cazul copiilor mici, durata totală a somnului de noapte a revenit la nivelul de referință după doar o săptămână).

Deoarece cercetătorii nu au urmărit orele de somn, totuși, nu este clar dacă acest lucru a însemnat o pierdere totală de somn pe o perioadă de 24 de ore – care este modul în care asociațiile medicale de somn, inclusiv National Sleep Foundation din SUA și Academia Americană de Medicină a Somnului , își structurează recomandările. Chiar dacă ar fi așa, șapte până la 15 minute în 24 de ore reprezintă totuși o fracțiune din cantitatea totală de somn pe care ar trebui să o aibă copiii. Pentru sugarii cu vârste cuprinse între patru și 11 luni , de exemplu, intervalul recomandat este de 12 până la 15 ore în 24 de ore.

Sursa: BBC