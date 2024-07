Ce purtăm la festivaluri. Te îmbraci pentru poza de Instagram sau ca sa poți dansa lejer o noapte întreagă?

Sezonul estival aduce și cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România, fie că sunt ele pe plajă, fie că sunt pe arene, ne trebuie câteva ținute care să fie și comode și fun. Nu o să mergem niciodată la festivaluri în pantaloni de costum..sau poate doar la cele de jazz sau blues, dar la muzică electronică sau pop nu mergem la costum. Ideea principală este că trebuie să ne îmbrăcăm lejer, ca să putem dansa, dar totuși să fim și acoperiți în caz de ploaie.

Mai există și varianta de super extra pe care le vedem mereu cu coronițe de prințesă, aripi de zână sau cu fața, și uneori și corpul, pline de sclipici care se vede și de pe lună. Dacă aveți idei de genul pentru festivalurile de anul acesta, doar renunțați, că mergem la festival nu e Halloween. N-o sa te aleagă artistul de pe scenă dacă îți dai cu sclipici pe cap și după stai trei zile să îl scoți.

Sunt și ținute excentrice pe care le putem purta, dar acestea nu trebuie văzute din spațiu. Încă o dată, subliniez ceva foarte important, la festival mergi să te simți bine, să dansezi, să te miști ușor, nu să stai 30 de minute să tragi o rochie de latex în care nu poți să te miști, doar ca să faci două poze cu scena și eu știu ce alt mare artist.

Mergi de fun, mergi să te simți bine și o regulă foarte importantă în modă este că trebuie să te simți bine și comod, mai ales într-un context de genul, că nu mergem la Met Gala. Înțeleg foarte bine conceptul de „vreau să postez și eu o poză pe Insta”, dar draga mea, dacă nu poți să respiri s-ar putea să nu mai apuci s-o postezi prea curând. Sunt câteva zile unde mergem să ne simțim bine, să ascultăm ce ne place, să ne distrăm nu să facem parada modei, Fashion Week-ul este în toamnă, nu acum, dacă vreți să defilați, din Septembrie încolo mai vorbim.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale ținutei de festival este încălțămintea. Stai și 10 ore în festival, dacă nu ai pantofi comozi, n-o să stai și riști să-ți ratezi artiștii preferați. Bineînțeles că excludem din prima tocurile, din două motive foarte clare: 1. NU SUNT COMODE 10 ORE TOCURILE DE LA 10 cm ÎN SUS 2. Rămâi cu ele în nisip sau prin gazon, că nu e trotuar peste tot. Dacă chiar simțiți nevoia de tocuri încercați unele mai mici, de 5 cm maxim.

Recomandarea mea în schimb este să vă luați fie o pereche de adidași, la care nici nu țineți prea mult că o să vă calce lumea, o să se verse băuturi, etc. dar care să vă fie comozi, fie o pereche de bocanci, dar încă o dată comozi. Comoditatea este cel mai important aspect când vine vorba de statul mult în picioare sau dansatul că nu vrem să stam să ne lipim plasturi în timpul concertului că mă bat sau mă strâng pantofii. Încă o dată, festivalurile sunt să ne simțim bine, acum dacă voi vă simțiți bine împopoțonați nu vă judecă nimeni, întrebare este doar, nu vă e greu?

Bocancii sau adidașii sunt cea mai bună variantă, nu sunt nici cizme până la genunchi ca să muriți de cald în ele, că la 40 de grade și sute de mii de oameni o să fie cald, nici balerini, care se simt ca și cum nu ai avea nimic în picioare. Ceva un pic mai fancy și super în trend acum sunt cizmele de cowboy, sau ciocatele, care pot fi și ele o variantă bună pentru festival, oricum că sunt bocanci, ghete, cizme, ciocate, ceva în genul oricărui stil este tocmai bun pentru un look de festival. Deci, încă o dată bocanci sau adidași – cea mai bună variantă. Mai jos găsiți câteva variante de încălțăminte, că tot este sezonul reducerilor.

Split Suede Biker Ankle Boots de la Zara la 18o de lei

2. Leather cut-out ankle boots with buckles de la Zara la 280 de lei

3. Cowboy-heel boots de la Zara la 180 de lei

Pentru ținutele mai excentrice și de vară puteți să apelați cu încredere la așa numitele „mesh dress”. Rochiile de plasă sunt o variantă foarte practică pentru festivaluri, fie că vă puneți un body pe dedesubt sau chiar un bikini mai aparte, rochiile de acest gen sunt foarte practice pentru festivaluri. Fie că le asortați cu ghete sau adidași un lucru este cert, ele sunt comode și nici nu o să vă fie cald în ele. Există și multe variante, din plasă cu ochiuri mici, cu ștrasuri sau fără sau chiar și cele care în general sunt asociate cu ținutele de plajă pot fi o idee foarte bună de festival, mai ales dacă acesta are loc pe plajă, go for it. Accesorizarea lor cu diverse lanțuri, brățări sau cercei este și mai recomandată.

BENDİSTAR BUTİK Rochie de seară cu fantă Uuzn, cu o față, cu bijuterii de pe Trendyol la prețul de 220 de lei.

2. Rochie croșetată din lurex de la Mango la prețul de 280 de lei

3. Rochie gri închis de la Pull&Bear, disponibilă pe About You la prețul de 150 de lei.

O altă idee foarte casual, dar în trend și care se potrivește la orice festival sunt tricourile cu imprimeu de tip slogan. O variantă amuzantă și foarte lejeră care asigură comoditatea în orice moment sunt acest gen de tricouri care pot fi asortate cu o pereche de blugi, fie ei lungi sau scurți, de orice culoare, o fustă mini, midi, maxi, inclusiv biker shorts pot fi o variantă bună. În funcție de accesorii ținuta completă poate fi transformată din una basic în una de festival. O altă idee pentru genul acesta de ținute, în caz că este mai răcoare noaptea, deși slabe șanse, este să o asortați cu bluze din plasă pe dedesubt, sau chiar colanți scurți din plasă pe sub pantalonii scurți sau fusta mini.

Tricou din bumbac cu text de la Zara la prețul de 46 de lei.

2. Tricou mânecă scurtă ranglan print de la Bershka la prețul de 40 de lei.

3. Tricou Gossip Girl de la Stradivarius la prețul de 40 de lei.

O altă variantă foarte bună de festival, dar și în general de vară sunt rochiile satinate. De vară vaporoase, lungi sau scurte, cu bocanci, adidași sau balerini sunt genul de rochii perfecte pentru un look de festival aparte. Accesorizate sau neaccesorizate rochiile de acest gen sunt o variantă foarte simplă, comodă și un lucru foarte important nu mori de cald. Nu ne împopoțonăm pe la festivaluri cu rochii de seară că oricum exista o șansă foarte mare să le murdărim, sau să fie arse de cei din jur, dar o rochie satinată este o variantă foarte practică și super în trend în ziua de azi.

Rochie scurtă cu dantelă de la Zara la 90 de lei

2. Rochie de satin cu bretele bej / imprimeu de leopard de la H&M la prețul de 95 de lei.

3. Rochie mini bretele decolteu drapat roz de la Bershka la prețul de 100 de lei.

Că tot am adus vorba de accesorii haideți să vedem și ce accesorii putem purta la festival, care să fie și comode și cel mai important…să nu se vadă din spațiu. Accesoriile pot fi și simple nu trebuie să fie ceva mare sau multe, câteva brățări, lanțuri, o pălărie sau o bandană, o eșarfă pusă pe cap, o pereche de ochelari de soare, toate pot fi niște variante foarte bune de festival. Dar vă rog, nu toate de-o dată că o să cădeți. Nu vă puneți și cercei mari și multe lanțuri și brățări până la cot că aici nu e vorba de maximalism, din contra încercăm o variantă mai minimalistă ca să fim comozi.

Set de 3 coliere cu inimă și cruce de la Stradivarius la prețul de 56 de lei

2. Set 2 brățări Signature Edition de la Bershka la prețul de 70 de lei

3. Ornament pentru ureche auriu de la H&M la prețul de 30 de lei.

4. Set de 11 inele aurii de la H&M la prețul de 24 de lei.

5. Eșarfă tip bandană albastră de la Pull&Bear la prețul de 40 de lei.

Cât despre bărbați ce să vă zic, un tricou simplu alb, negru, albastru ce culoare vreți voi, sau cu imprimeu, sau o cămașă de in cu mânecă scurtă, ceva super basic cu blugi largi sau pantaloni subțiri sunt mereu o idee bună și lejeră, nu uitați că unii dintre voi trebuie să va cărați și iubita în cârcă atunci când nu vede sau nu mai poate de picioare. Nu cred că vreți în momentele acelea să muriți și mai rău de cald. Și în picioare vă rog adidași și voi, nu papuci, orice doar nu papuci sau sandale, sau și mai rau sandale cu șosete. La voi bărbații este foarte simplu, ceva basic este cel mai simplu, mai comod și mai la îndemână. Puteți și voi să accesorizați cu o bandană ca cea de mai sus fie pusă pe cap sau legată de mână.

Nu uitați comoditatea pe căldurile astea e cea mai importantă, important e să respiri și să te simți bine la festival. Un aspect foarte important după ce respirăm noi, important e să mai respire și pielea noastră. Și pielea respiră doar prin materiale de genul bumbac, in sau ceva asemănător, nu în tricourile de sală, lăsați-le la sală pe acelea că s-ar putea să nu fie vorba despre aspectul fizic că nu agățați la sală ci mai mult aspectul…olfactiv. Deci poate la festival vă orientați după ceva casual, dar din bumbac sau in, sau materiale care să respire, la fete mai jonglăm cu ele, că oricum, nu poartă ele prea multe materiale, dar la bărbați fiți foarte atenți la materiale, că nu contează dacă dă bine în poză dacă tot singur pleci acasă. Mai lăsați pozele și social media că noi pe Pământ trăim, chiar dacă femeile sunt de pe Venus și bărbații de pe Marte, ne-am dat întâlnire aici, acum.

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media & Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra.