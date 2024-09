Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

„Simfonia apei” – ultima lună cu show-uri de apă și lumină la Unirii! În luna septembrie, accesul publicului, în zona fântânilor, va fi între 19:30‑21:30. Spectacole sunt de vineri până duminică începând cu ora 20.00. Fiecare spectacol durează aproape 45 de minute, iar accesul este gratuit. Simfonia Apei presupune o reprezentație de jocuri de apă, muzică și lumini, transmite București FM preluat de Rador.

De vineri până duminică are loc evenimentul Bazilescu Animat, organizat de Primăria Sectorului 1.

Proiecţiile de film vor avea loc în zona Teatrului de Vară Nicolae Bălcescu începând cu ora 20.00.

Personaje de poveste îi aşteaptă pe micuţi cu baloane colorate în fiecare zi, între orele 14.00 si 20.00, la o serie de ateliere creative pregătite special pentru ei. Atelierele vor avea loc atât în zona foişorului din centrul Parcului Bazilescu, cât şi în zona fântânii. Accesul este liber.

Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) îşi deschide porţile pentru cea de-a patra ediţie, de vineri până duminică, în Bucureşti şi în alte 11 oraşe din ţară. Ediţia din acest an prezintă o selecţie de filme, de la producţii prezentate în competiţii internaţionale, la animaţii pentru copii, creaţii studenţeşti UNATC, ori la retrospectiva Constantin Păun. Filmele vor fi proiectate la Cinemax Veranda București.

„Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust” are loc în acest weekend, pe Bulevardul Basarabia, la intrarea în Parcul Național. Timp de 3 zile bucureștenii sunt invitați la o sărbătoare a gusturilor și a aromelor tomnatice. Organizatorii pregătesc tone de must proaspăt stors. La eveniment vor fi prezenți și bucătari pricepuți care vor pregăti mâncăruri tradiționale. Accesul este gratuit.

Grădina Uranus din Bucureşti va găzdui, în perioada 6 – 8 septembrie, Balkanik Festival – Home of World Music! Timp de trei zile şi trei nopţi, grădina istorică din centrul Bucureştiului devine gazda

unor concerte live, târguri artizanale, demonstraţii de meşteşuguri, dezbateri, seturi DJ, jam sessions, expoziţii, video mapping pe turnul de apă, ateliere şi activităţi dedicate copiilor, tinerilor şi adulţilor.

Art Safari revine cu o ediție care sărbătorește femeile cu o contribuție impresionantă în arta și cultura românească. De pe 6 septembrie la Palatul Dacia-România, puteți vedea 6 expoziții în care femeile

sunt în prim-plan. Intrarea la una dintre expoziții costă 25 sau 50 de lei, iar accesul la toate cele 6 costă

120 de lei.

În ultimul weekend al vacanței de vară, pe 7 și 8 septembrie, „Străzi deschise, București – Promenadă urbană” transformă Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei într-un spațiu pietonal antrenant, animat printr-o serie de activități sportive, spectacole și momente muzicale, ateliere de actorie, instalații interactive sau show-uri de acrobație pentru publicul de toate vârstele. Totodată, Calea Victoriei redevine zona de promenadă preferată a turiștilor și bucureștenilor, unde vor fi întâmpinați cu spectacole-lectură, instalații de artă, dar și cu ateliere tematice și educaționale.

Filme în premieră, spectacole de dans şi evenimente culturale la Bucharest International Dance Film Festival! Programul festivalului cuprinde peste 30 de evenimente: patru filme de dans (premiere

naţionale), o competiţie de lungmetraje selectate din peste 20 de ţări, un spectacol de dans contemporan, tururi ghidate, ateliere şi o expoziţie VR.

Ultima săptămână de proiecții din cadrul „Cinema în Aer Liber” aduce un program special pentru cinefilii din București. Vineri, 6 septembrie – „Bastardul” regizat de Nikolaj Arcel, cu Amanda Collins, Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp. Sâmbătă, 7 septembrie – „Un an dificil”, regia lui Olivier Nakache și Éric Toledano, cu Mathieu Amalric, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Noémie Merlant.

Duminică, 8 septembrie – „Scenariu de vis” în regia lui Kristoffer Borgli, cu Lily Bird, Nicolas Cage, Julianne Nicholson.

Evenimentul „Bucharest Street Festival” a fost anulat, iar devierile anunţate pentru liniile 100, 203 şi 205 nu vor mai avea loc, a anunţat, vineri, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI).