Cazul lui Alec Baldwin care a împușcat mortal un director de imagine pe platoul de filmare se închide după ce procurorii renunță la apel

Procurorii din New Mexico nu mai urmăresc acuzația de omor involuntar împotriva actorului pentru moartea unui director de imagine în timpul realizării filmului Rust in 2021, transmite The Guardian.

Procurorii din New Mexico nu vor face apel la decizia unei instanțe de a respinge acuzația de omor involuntar împotriva lui Alec Baldwin în cazul împușcării fatale a unui director de imagine pe platoul de filmare al unui film western, a anunțat luni biroul procurorului districtual din Santa Fe.

Procurorul special Kari Morrissey a retras apelul unei decizii luate în iulie la proces de a respinge acuzația împotriva lui Baldwin în cazul morții directorului de imagine Halyna Hutchins în timpul unei repetiții pe platoul de filmare al filmului Rust din afara Santa Fe în octombrie 2021.

„Decizia de astăzi de a respinge apelul este justificarea finală a ceea ce Alec Baldwin și avocații săi au spus de la început – aceasta a fost o tragedie de nedescris, dar Alec Baldwin nu a comis nicio infracțiune”, au declarat avocații apărării Luke Nikas și Alex Spiro. „Statul de drept rămâne intact în New Mexico”.