Carlos Sainz, despre despărțirea de Ferrari: „Toți m-au văzut suferind”

Carlos Sainz vorbește într-un interviu citat de site-ul oficial al Formulei 1 că a fost luat prin surprindere de decizia oficialilor Ferrari de a-l aduce pe Lewis Hamilton în locul său pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Pilotul spaniol mărturisește că a fost „rănit” de această veste, cu atât mai mult cu cât era sigur în proporție de 99% că va continua alături de Scuderie și în sezonul viitor.

„Cred că la începutul anului am fost testat mai mult decât am fost vreodată testat și viața m-a pus într-o situație care nu a fost deloc confortabilă.

Mi s-a spus că nu voi continua cu echipa cu care eram 99% sigur că voi continua în acea iarnă. A fost un șoc masiv pentru speranțele mele și, evident, nu m-am bucurat de acel moment.

Toți m-au văzut suferind în timpul iernii. Când spun că am suferit, nu vreau să spun că am plâns în spatele ușilor închise, ci am fost de fapt rănit. Am fost rănit pentru că nu mă așteptam la asta.

M-am antrenat și m-am pregătit în continuare pentru acel sezon (n.r. 2024), urmărind să fiu pregătit să câștig curse, să câștig un campionat dacă se ivea ocazia, și am intrat în acel an încă plin de energie, dar evident cu această situație inconfortabilă și un moment inconfortabil” – Carlos Sainz.

Cu toate că este dezamăgit de faptul că a fost înlocuit cu Lewis Hamilton, Carlos Sainz nu exclude o revenire în combinezonul roșu al celor de la Ferrari.

„Da, de ce nu? Nu văd de ce nu. În același timp, nu văd să se întâmple prea curând. Dar viața este lungă.

Eu am 30 de ani. Vezi piloți la 42 de ani în F1, așa că dacă sunt în F1 atât de mult timp, cine vă spune că în următorii 10 ani Ferrari ar putea avea nevoie de serviciile mele din nou?” – Carlos Sainz.

Carlos Sainz a încheiat sezonul 2024 al Formulei 1 pe locul 5, cu 290 de puncte acumulate. Lewis Hamilton, înlocuitorul său, a fost al șaptelea în ierarhie, cu 223 de puncte.

Iubitorii Formulei 1 îl vor putea vedea la treabă pe Sainz și în sezonul 2025, el urmând să piloteze monopostul celor de la Williams.

