Care este poziția lui Kamala Harris cu privire la 10 probleme-cheie, de la imigrație la armele de foc

Vicepreședinta Kamala Harris a devenit candidatul Partidului Democrat la președinție relativ târziu în competiția din 2024 – după ce l-a înlocuit pe Joe Biden – și l-a ales apoi pe guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, drept partener de cursă. La începutul lunii septembrie, ea a publicat un ghid politic detaliat, oferind alegătorilor o idee despre cum ar putea arăta o administrație Harris-Walz. Acesta se concentrează pe agenda sa economică și de politică externă și evidențiază prioritatea sa cea mai urgentă de a aborda costul vieții, relatează BBC.

Iată care sunt principalele sale promisiuni politice:

Economie

În calitate de vicepreședinte, Harris a colaborat cu președintele Biden pentru a adopta o legislație economică majoră – denumită „Bidenomics” – care a inclus investiții majore în infrastructură și energie verde. Creșterea și crearea de locuri de muncă au fost puternice, însă inflația și ratele ridicate ale dobânzilor continuă să afecteze portofelele americanilor. În discursul său de acceptare a convenției, vicepreședinta a promis asistență ipotecară pentru cei care cumpără pentru prima dată o locuință, un credit fiscal pentru părinții de nou-născuți și interdicții privind prețurile mari la magazinele alimentare pentru a contribui la combaterea inflației. Ea a adăugat că planurile sale vor crea „o economie a oportunităților în care fiecare are șansa de a concura și de a reuși”. În primul său interviu acordat CNN în calitate de candidată democrată, Harris a declarat că una dintre cele mai importante priorități ale sale este „sprijinirea și consolidarea clasei de mijloc”, o temă pe care a repetat-o în campanie.

Taxe

În 2017, în calitate de senator, Harris a susținut o serie de programe fiscale progresive. Ea a co-sponsorizat un proiect de lege cu fostul candidat la președinție Bernie Sanders pentru a extinde securitatea socială pentru persoanele în vârstă prin creșterea ratei de impozitare a investițiilor. În calitate de candidat la președinție în 2019, ea a susținut o rată a impozitului pe profit de 35%, în creștere de la 21%. Aceasta a fost mai agresivă decât propunerea președintelui Biden, pe care a susținut-o și ea, de creștere a ratei la 28%. În timpul discursului său de acceptare după ce a fost confirmată în calitate de candidat democrat, ea a declarat că va „adopta o reducere a impozitelor pentru clasa de mijloc de care vor beneficia peste 100 de milioane de americani”. Aceasta se referă la restabilirea creditului fiscal pentru copii și a creditului fiscal pentru venitul din muncă. Restabilirea creditului fiscal extins pentru copii ar oferi familiilor cu copii nou-născuți o reducere fiscală de 6.000 de dolari. De asemenea, un oficial de campanie a declarat pentru BBC că vicepreședinta va continua să susțină propunerea președintelui Biden de a nu crește impozitele pentru americanii care câștigă mai puțin de 400.000 de dolari.

Avort

Ea a fost primul vicepreședinte care a vizitat o clinică de avorturi și a făcut un tur al țării după ce Curtea Supremă a SUA a anulat hotărârea Roe v Wade în 2022 pentru a aborda interdicțiile statale privind avortul – adesea încadrând problema ca fiind o chestiune de libertate personală. Ea a făcut din avort un element central al campaniei sale și continuă să pledeze pentru o legislație care să protejeze drepturile reproductive la nivel național. „Când Congresul va adopta o lege care să restabilească libertățile reproductive, în calitate de președinte al Statelor Unite, o voi promulga”, a declarat ea la un miting de campanie în Atlanta, Georgia. Ea a reiterat acest angajament de mai multe ori, inclusiv în timpul dezbaterii ABC News cu Donald Trump.

Imigrație

Poziția lui Harris cu privire la frontieră a devenit mai moderată în timp. În campania electorală, ea și-a reiterat sprijinul continuu pentru proiectul de lege transpartinic privind securitatea frontierelor, care ar fi inclus sute de milioane de dolari pentru construirea unui zid la frontieră. Acesta a fost torpilat de republicanii din Congres în februarie 2024, la îndemnul lui Trump. Actul ar fi accelerat deciziile privind cazurile de azil, ar fi limitat eliberarea condiționată din motive umanitare și ar fi extins autoritatea de a expulza migranții. Vicepreședinta spune că va relansa proiectul de lege și îl va promulga. De asemenea, ea a afirmat că „ar trebui să existe consecințe” pentru persoanele care trec ilegal frontiera SUA, deși anterior a susținut o abordare mai blândă. În calitate de vicepreședintă, ea a fost însărcinată cu abordarea cauzelor profunde ale numărului record de migranți din America Centrală care traversează frontiera de sud. Acest număr a crescut în timpul administrației Biden, dar a scăzut în ultimele luni. Ea a contribuit la strângerea a 3 miliarde de dolari – în mare parte de la companii private – pentru a finanța investiții regionale menite să încurajeze rezidenții să rămână în țările lor de origine.

NATO și asistența pentru Ucraina

La începutul carierei sale, Harris s-a axat în mare parte pe probleme interne și pe cele care afectează statul California, dar s-a implicat mai mult în politica externă de când a fost aleasă în Senatul SUA. În calitate de vicepreședintă, s-a întâlnit cu 150 de lideri mondiali și a vizitat 21 de țări. A participat la Conferința de securitate de la München din februarie 2024, unde a vorbit în sprijinul alianței de securitate occidentale NATO și a denunțat invazia Rusiei în Ucraina. Harris a promis că va sprijini Ucraina „atâta timp cât va fi necesar” și a reprezentat SUA la „conferința de pace” de la Kiev din Elveția, în iunie 2024. În discursul său din cadrul convenției democrate, ea a declarat că l-a avertizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la agresiunea rusă cu cinci zile înainte de invazie și că a „contribuit la mobilizarea unui răspuns global” după începerea războiului. Vicepreședinta s-a angajat, de asemenea, dacă va fi aleasă, să respingă izolaționismul și să se asigure că „America – nu China – câștigă competiția pentru secolul XXI”.

Conflictul Israel-Gaza

Harris susține de mult timp o soluție cu două state în regiune și a cerut încetarea războiului din Gaza. În discursul său de acceptare a candidaturii la convenția democrată, ea a promis că, în calitate de președinte, se va asigura că „Israelul este în siguranță, ostaticii sunt eliberați, suferința din Gaza ia sfârșit, iar poporul palestinian își poate realiza dreptul la demnitate, securitate, libertate și autodeterminare”. În calitate de vicepreședintă, a fost una dintre primele persoane din administrația Biden care a solicitat o „încetare imediată a focului”, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „catastrofa umanitară pentru palestinieni” și a cerut Israelului să pună capăt conflictului. Ea a ridicat aceste probleme în ceea ce a numit discuții „sincere și constructive” cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu când acesta a vizitat Washingtonul în iulie. Cu toate acestea, ea nu a sprijinit embargoul asupra armelor impus Israelului, dorit de unii membri ai stângii americane. La convenția partidului, ea a declarat că va „susține întotdeauna dreptul Israelului de a se apăra”. Ea și-a reiterat sprijinul pentru această țară în timpul dezbaterii cu Trump, spunând: „În întreaga mea carieră și viață am sprijinit Israelul și poporul israelian”. În interviul său pentru CNN, Harris a indicat că se va concentra pe asigurarea unui acord de încetare a focului, care a fost abordarea președintelui Biden.

Sănătate

La începutul carierei sale, Harris a susținut extinderea programelor de asistență medicală finanțate din fonduri publice care vizează persoanele în vârstă, tinerii cu handicap și persoanele sărace. Ea și-a exprimat susținerea pentru Medicare-for-All, o politică progresistă care ar face ca toate serviciile medicale să fie finanțate din fonduri publice. Ulterior, ea și-a atenuat sprijinul pentru această măsură. Campania sa a declarat pentru BBC că, dacă va fi aleasă la Casa Albă, nu va milita pentru un sistem cu plată unică. În timpul vicepreședinției sale, Casa Albă a înregistrat succese în domeniul sănătății. Administrația Biden a redus costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, a plafonat prețul insulinei la 35 de dolari, a permis Medicare să negocieze prețurile medicamentelor și a plafonat cheltuielile din buzunar pentru acoperirea medicamentelor Medicare. În campania electorală, ea a declarat că dorește să șteargă datoriile medicale de miliarde de dolari ale americanilor și că va colabora cu statele pe această temă. Detaliile sunt încă reduse, dar pe vremea când era procuror general al Californiei, Harris a utilizat în mod regulat legile antitrust pentru a exercita presiuni asupra asigurătorilor, spitalelor și companiilor farmaceutice în vederea reducerii costurilor.

Criminalitatea

Harris și-a început cariera juridică prin urmărirea penală a celor care abuzau de copii și a traficanților sexuali, înainte de a fi aleasă procuror al districtului San Francisco și de a ocupa apoi funcția de procuror general al Californiei.

A fost criticată de stânga progresistă pentru creșterea ratelor de condamnare – în special a infractorilor violenți – și a fost etichetată uneori drept „un polițist” – deși dreapta a acuzat-o, de asemenea, că este blândă cu criminalitatea.

De asemenea, Harris s-a folosit de trecutul său de procuror pentru a servi drept contrast major cu adversarul său Donald Trump, care a fost vizat de 34 de acuzații într-o schemă de bani ascunși pentru a influența ilegal alegerile din 2016.

Ea a menționat condamnarea lui Trump – și faptul că acesta a fost găsit responsabil pentru comiterea de abuzuri sexuale – în discursul său de acceptare a candidaturii la conferința Partidului Democrat.

Legislația privind armele

De-a lungul carierei sale politice, dna Harris a sprijinit reglementările privind siguranța armelor. În timp ce era procuror general al Californiei, a apărat cu succes legile statului privind armele de foc atunci când acestea au fost contestate în justiție.

În calitate de vicepreședinte, a supravegheat Biroul de prevenire a violenței armate al Casei Albe. La începutul acestui an, ea a anunțat resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a legilor concepute pentru a refuza vânzarea armelor de foc celor care se pot răni pe ei înșiși și pe alții.

De asemenea, ea a încurajat statele să utilizeze 750 de milioane de dolari în fonduri federale pe care administrația Biden-Harris le-a pus la dispoziție pentru programe de intervenție în situații de criză.

Platforma sa politică include interzicerea armelor de asalt și a încărcătoarelor de mare capacitate, precum și o cerință pentru verificarea universală a antecedentelor.

În timpul dezbaterii, ea a precizat că atât ea, cât și candidatul ei la vicepreședinție, Tim Walz, sunt posesori de arme.

Climă

În calitate de procuror, Harris a apărat legile privind clima din California și a dat în judecată companiile petroliere pentru daune aduse mediului. De asemenea, în timpul campaniei sale prezidențiale din 2020, ea a făcut apel la politici privind schimbările climatice prin intermediul unui „Green New Deal” – unele dintre acestea s-au concretizat sub actuala administrație. În 2019, în timpul unei conferințe CNN, ea a declarat că „fără îndoială sunt în favoarea interzicerii fracturării”, care este o tehnică de recuperare a gazelor și a petrolului din rocile de șist care poate dăuna mediului. De atunci, însă, și-a schimbat poziția. În timpul dezbaterii prezidențiale, ea a declarat că a dat votul de departajare pentru adoptarea Legii privind reducerea inflației – care a deschis noi contracte de închiriere pentru companiile de fracturare – în plus față de direcționarea a sute de miliarde de dolari către energia regenerabilă și programele de credite fiscale și reduceri pentru vehiculele electrice. „Poziția mea este că trebuie să investim în diverse surse de energie, astfel încât să ne reducem dependența de petrolul străin”, a spus ea. Harris a declarat că, dacă va fi aleasă în noiembrie, va proteja terenurile publice și sănătatea publică, va reduce costurile energiei pentru gospodării și va trage la răspundere poluatorii pentru a asigura un aer și o apă curată, conform documentului său politic.