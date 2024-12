Când începi să construiești mașini doar ca să-ți reduci cheltuielile în business, dar ajungi să le exporți pe piața internațională

Dacă n-ați trecut chiar voi prin asta, sigur știți pe cineva căruia i s-a întâmplat să pornească un business, o idee, să înceapă un plan sau să-și propună ceva și, în cele din urmă, să ajungă să facă ceva ce nu și-ar fi imaginat sau la care n-ar fi sperat vreodată. Și să fie bine.

Este și cazul unei companii de transport persoane din România, care și-a început businessul acum mai bine de 20 de ani și care închiria mașini de la alte companii mai vechi pe piață. Îi costa prea mult și au vrut să-și scadă cheltuielile, așa că au început să-și construiască propriile mașini.

La un moment dat și-au pus modele pe un site de vânzări auto și, spre surprinderea tuturor, au început să primească mesaje de la clienți: din Germania, apoi Island. Astăzi produc 500 de autovehicule pe an și emit COC, un document de omologare unanim recunoscut pe plan internațional.

În businessul lor, Tur Cento, căci despre ei este vorba, i-au luat parteneri pe cei de la Mercedes-Benz Sprinter. De ce? Îți spune Sorin Campan, administrator la Tur Cento, în interviul de mai jos.

Reporter: Care sunt principalele realizări ale firmei dumneavoastră în ultimul an?

Firma noastra este structurată în doua direcții de business: transport persoane și construcția/comercializarea de autovehicule destinate transportului de persoane.

Transport persoane: operăm pe piața transportului de persoane din 2002, iar în 2024 am reușit să încheiem noi contracte pentru serviciile de transport persoane, ceea ce a dus la o creștere a acestui segment în cadrul companiei noastre. Totodată, la momentul redactării, suntem în proces de evaluare și negociere a altor noi contracte.

Construcție autovehicule destinate transportului de persoane: în 2024 înregistrăm din nou, o ușoară creștere în producția și comercializarea autovehiculelor pe care le producem. Povestea acestui segment a început în 2013. La momentul respectiv am decis să construim microbuze pentru flota noastră de transport, în ideea de a avea costuri de a achiziție mai reduse dar și datorită faptului că în acest fel le-am putea configura exact pentru nevoile noastre.

După finalizarea primelor 3-4 unități am decis să postăm pe un site de vânzări auto un anunț de vânzare a unui microbuz construit de noi. Primul contact din partea unui potențial client a venit din Germania, următorul din Islanda și, spre marea noastră surpriză la acel moment, am ajuns ca în foarte scurt timp să producem aproape 100 de mașini în primul an.

Întrucât legislația europeană era într-o continuă schimbare, iar noi voiam să pătrundem pe piața europeană, am demarat procedurile necesare și am obținut certificare EWVTA, ceea ce înseamnă că pentru fiecare variantă construită emitem COC, un document de omologare unanim recunoscut pe plan internațional. Această certificare are în spate eforturi enorme și ne obligă la o perfecționare continuă.

Pentru că de-a lungul timpului ne-am concentrat pe calitatea produsului precum și pe asigurarea celor mai bune servicii after sale prin intermediul partenerilor noștri internaționali, am înregistrat creșteri continue în ceea ce privește volumul vânzărilor anuale. Suntem acum prezenți prin parteneriate sau vânzări directe în mai toate țările europene și Israel.

Capacitatea noastră de productie este de 500 autovehicule pe an, într-o unitate de producție de 14.000 mp, cu vânzări care se situează anual în jurul a 250 – 300 de unități, 80% – 90% din volum reprezentându-l exportul. Gama de autovehicule pe care o oferim este de la 8+1 locuri până 32+1!

Rep.: Cum vedeți anul 2025 din perspectiva business-ului dumneavoastră? Care sunt obiectivele pentru anul 2025?

În domeniul construcției/transformărilor auto piața este într-o continuă și accelerată schimbare. Intenționăm să diversificăm gama de autovehicule pe care le construim și să încheiem noi parteneriate comerciale.

Rep.: Care sunt principalele avantaje competitive ale firmei dumneavoastră?

Sunt sintetizate în motto-ul nostru: Cento Group – calitatea, esența care face diferența.

Rep.: Cum vă gândiți să vă păstrați poziția de top în industria în care activați?

Printr-o continuă perfecționare a personalului și a produselor, o strânsă legătură cu partenerii existenți, precum și prin încheierea de noi acorduri comerciale cu colaboratori recunoscuți în acest domeniu.

Rep.: De ce ați ales eSprinter/Sprinter ca partener al business-ului dumneavoastră?

Deocamdată eSprinter este la nivel de planuri de viitor.

Rep.: Ce beneficii a adus eSprinter/Sprinter pentru business-ul dumneavoastră?

Pentru noi Mercedes-Benz Sprinter a prezentat de-a lungul timpului avantaje remarcabile: un autovehicul de bază foarte competitiv și foarte bine gândit pentru business-ul nostru; o foarte bună reprezentare printr-o rețea de service-uri la nivel internațional; o foarte bună colaborare cu personalul tehnic și nu numai, al Mercedes-Benz.

Rep.: Cum a evoluat flota companiei în timp și ce a influențat această evoluție?

Activitatea de transport a companiei a început în anul 2002 prin închirierea de autovehicule de la alte companii mai vechi pe piață, la acel moment. Dar orele nesfârșite de munca asiduă și perseverență și-au arătat roadele în perioada următoare, anul 2008 fiind un punct de cotitură, odată cu semnarea unui contract de transport persoane cu un beneficiar vital, contract la care au fost alocate un număr de 75 de microbuze și autobuze. De-a lungul anilor ne-am concentrat pe creșterea calității și siguranței serviciilor noastre de transport.

Ca atare parcul auto este reînnoit periodic, iar alegerea produselor Mercedes-Benz a fost o decizie absolut firească. De altfel întregul nostru parc auto este format exclusiv din microbuze și autobuze/autocare Mercedes-Benz.

Rep.: Aveți în plan achiziții noi pentru flota companiei? Care sunt caracteristicile pe care le vizați pentru viitoare achiziții?

Intenționăm să înnoim în 2025 o mare parte din flota de microbuze Mercedes-Benz Sprinter, aceste autovehicule oferindu-ne o versatilitate sporită în ofertarea serviciilor de transport persoane.