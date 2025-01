Când ești atent la tehnologie și clienți ca să îți crești business-ul: Cum te adaptezi continuu și peste ce prejudecăți treci ca să ai grijă și de mediu

Sorin David, Supply chain Director Dr. Max Romania explică pentru G4Media mai detaliat ce înseamnă compromisurile pentru Mercedes-Benz și Doctor Max și, mai ales, ce beneficii aduc ele atunci când apar.

Reporter: Care sunt principalele realizări ale firmei dumneavoastră în ultimul an?

Dr. Max: Anul 2024 a reprezentat un an provocator, însă a fost marcat și de reușite și a făcut ca business-ul nostru să evolueze. Una din reușitele anului trecut a fost extinderea conceptului de HIPER Dr. Max Farmacie și deschiderea a 17 astfel de locații. De asemenea, ne-am concentrat atenția și pe dezvoltarea infrastructurii logistice a companiei, astfel încât să le putem oferi clienților noștri aceleași servicii de calitate, dar mult mai rapide. Am relocat operațiunile depozitului din Craiova într-un depozit nou, cu o suprafață de peste 5500 mp și dotat cu echipamente de ultimă generație, am finalizat depozitul din Iași, cu o suprafață de 10.000 mp, și am mutat operațiunile depozitului București în noul Centru Logistic Național, cu o suprafață de 35.000 mp.

Rep.: Cum vedeți anul 2025 din perspectiva business-ului dumneavoastră? Care sunt obiectivele pentru anul 2025?

Dr. Max: Anul 2025 reprezintă o perioadă de consolidare și extindere pentru business-ul nostru, în care ne propunem să ne consolidăm poziția pe piața de retail farmaceutic. Obiectivele noastre pentru acest an sunt:

Să continuăm să îmbunătățim accesibilitatea produselor de calitate pentru clienții noștri și să investim în soluții tehnologice inovative pentru o experiență de cumpărare integrată și eficientă. Deoarece ne dorim să fim și mai aproape de pacienți, ne propunem să continuăm să investim în dezvoltarea omnichannel și în extinderea lanțului de farmacii.

Tot anul acesta, vom pune un accent și mai mare pe responsabilitatea socială, răspunzând astfel cerințelor unei piețe din ce în ce mai exigente și orientate spre viitor.

Rep.: Care sunt principalele avantaje competitive ale firmei dumneavoastră?

Dr. Max: Principalele avantaje competitive ale companiei noastre în domeniul farmaceutic se regăsesc în angajamentul nostru față de calitate, inovație și integritate. Suntem dedicați oferirii de soluții farmaceutice de înaltă calitate și avem în centrul a tot ceea ce facem pacientul.

Ne diferențiem prin parteneriate strategice solide și o atenție constantă asupra satisfacției clienților, asigurându-ne că răspundem nevoilor lor într-un mod eficient și responsabil, respectând cele mai înalte standarde de reglementare și etică profesională.

Rep.: Cum vă gândiți să vă păstrați poziția de top în industria în care activați?

Dr. Max: Ne concentrăm pe diversificarea ofertei de produse de calitate superioară și accesibile, alături de servicii excelente pentru clienți. Ne adaptăm continuu la tendințele pieței și la cerințele consumatorilor, investind în tehnologie de ultimă oră pentru a îmbunătăți experiența de cumpărare atât în magazinele fizice, cât și online. De asemenea, punem un accent deosebit pe formarea continuă a echipelor noastre, pentru a asigura consiliere competentă și personalizată. Astfel, prin inovație, încredere și responsabilitate socială, vom continua să răspundem nevoilor clienților și să menținem un standard înalt al serviciilor noastre.

Rep.: De ce ați ales eSprinter/Sprinter ca partener al business-ului dumneavoastră?

Dr. Max: Am ales Sprinter pentru fiabilitatea și versatilitatea oferite de aceste autovehicule și dovedite în cei peste 15 ani de exploatare, aspecte care sunt esențiale pentru nevoile noastre operaționale. Sprinter-ul răspunde perfect cerințelor de echipare cu sistem de climatizare pentru asigurarea menținerii temperaturilor pe timpul transportului. De asemenea, acest tip de autovehicul corespunde cerințelor Dr. Max de transport urban și interurban, fiind extrem de eficient, fiabil și adaptabil la volumele de logistică actuale și viitoare.

Rep.: Ce beneficii a adus eSprinter/Sprinter (autovehicul 100% electric / sau termic in funcție de caz) pentru business-ul dumneavoastră?

Dr. Max: Sprinter a adus mai multe beneficii semnificative: reducerea costurilor de operare, datorită consumului eficient de combustibil, mai ales pentru modelele noi și, implicit, scăderea emisiilor de carbon, ceea ce ne ajută să ne aliniem politicii de sustenabilitate a companiei. De asemenea, am experimentat o mai mare fiabilitate în livrări, fiind un autovehicul ușor de întreținut și de exploatat.

Rep.: Cum a evoluat flota companiei în timp și ce a influențat această evoluție?

Dr. Max: Flota companiei a evoluat odată cu creșterea volumelor, adaugând în fiecare an un număr important de autovehicule, a cerințelor de mobilitate și sustenabilitate ale afacerii. Inițial, am optat pentru mai multe tipuri de autovehicule, din perspectiva capacității volumului disponibil, dar pe măsură ce am devenit mai conștienți de nevoia de flexibilitate în operarea curentă, precum și în perspectivă, am optat exclusiv pentru Sprinter. Această schimbare a fost influențată și de reglementările legale, dar și de dorința de a reduce amprenta de carbon și de a optimiza costurile operaționale.

Rep.: Aveți în plan achiziții noi pentru flota companiei? Care sunt caracteristicile pe care le vizați pentru viitoare achiziții?

Dr. Max: Da, avem în plan achiziții noi pentru flota companiei. De altfel, în fiecare an modernizăm un număr important de autovehicule care ajung la maturitatea de exploatare (de exemplu, în anul trecut 2024, am inlocuit 101 autovehicule din flota în exploatare). Caracteristicile cheie pe care le vizăm pentru viitoarele achiziții sunt: fiabilitate, capacitate mare de încărcare și compatibilitate cu infrastructura de încărcare rapidă. De asemenea, avem în vedere investiții în autovehicule care sunt ecologice și care ajută la reducerea emisiilor de CO2, contribuind astfel la atingerea obiectivelor noastre de sustenabilitate, inclusiv să reușim să integrăm în cadrul flotei modele electrice eSprinter.