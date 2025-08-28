Cancelarul Merz promite continuarea consolidării armatei germane pentru a proteja NATO de ameninţări
Germania va continua să îşi consolideze armata pentru a asigura capacitatea NATO de a se apăra, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz, în timpul vizitei sale inaugurale la forţele navale germane, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
„Vedem acţiuni zilnice ale armatei ruse. Ne testează pregătirea şi capacitatea de a ne apăra”, a declarat Merz la bordul fregatei anti-submarin Bayern, în largul coastei de nord a Germaniei.
„De aceea, vreau să spun că vom face tot ce ne stă în putere în lunile şi anii următori pentru a proteja libertatea, pacea
şi integritatea teritorială a Alianţei”, a mai spus Merz.
Apărarea Germaniei şi a NATO a devenit mai necesară după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, a subliniat el.
Merz a discutat anterior cu viceamiralul Jan Christian Kaack, şeful Marinei germane, la comandamentul forţelor navale din portul Rostock şi a vizitat noul centru de comandă pentru forţele armate germane, cunoscut sub numele de Commander Task Force Baltic (Comandamentul forţei speciale baltice).
Înfiinţat în 2024, Commander Task Force Baltic este responsabil cu planificarea operaţiunilor şi exerciţiilor maritime, precum şi pentru conducerea forţelor navale trimise de NATO.
Marina germană numără aproximativ 15.300 de militari. După forţele aeriene şi forţele terestre, Marina este cea mai mică ramură a Bundeswehr-ului, armata germană.
