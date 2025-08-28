G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cancelarul Merz promite continuarea consolidării armatei germane pentru a proteja NATO de…

bundeswehr. armata germana, nato, transportoare blindate de trupe, militari, soldati, convoi, conflict, operatiune, pontoane, razboi, germania
Sursa foto: Bundeswehr / Anne Weinrich

Cancelarul Merz promite continuarea consolidării armatei germane pentru a proteja NATO de ameninţări

Articole28 Aug 0 comentarii

Germania va continua să îşi consolideze armata pentru a asigura capacitatea NATO de a se apăra, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz, în timpul vizitei sale inaugurale la forţele navale germane, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vedem acţiuni zilnice ale armatei ruse. Ne testează pregătirea şi capacitatea de a ne apăra”, a declarat Merz la bordul fregatei anti-submarin Bayern, în largul coastei de nord a Germaniei.

„De aceea, vreau să spun că vom face tot ce ne stă în putere în lunile şi anii următori pentru a proteja libertatea, pacea
şi integritatea teritorială a Alianţei”, a mai spus Merz.

Apărarea Germaniei şi a NATO a devenit mai necesară după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, a subliniat el.

Merz a discutat anterior cu viceamiralul Jan Christian Kaack, şeful Marinei germane, la comandamentul forţelor navale din portul Rostock şi a vizitat noul centru de comandă pentru forţele armate germane, cunoscut sub numele de Commander Task Force Baltic (Comandamentul forţei speciale baltice).

Înfiinţat în 2024, Commander Task Force Baltic este responsabil cu planificarea operaţiunilor şi exerciţiilor maritime, precum şi pentru conducerea forţelor navale trimise de NATO.

Marina germană numără aproximativ 15.300 de militari. După forţele aeriene şi forţele terestre, Marina este cea mai mică ramură a Bundeswehr-ului, armata germană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fregata „Regina Maria” preia pentru a doua oară comanda Operaţiei NATO Sea Guardian / Militarii vor executa misiuni de consolidare a securităţii maritime pe flancul sudic al NATO

Articole28 Aug • 76 vizualizări
0 comentarii

Germania inaugurează viitoarea cea mai mare fabrică de muniţie din Europa în vederea reînarmării continentului / Rutte: „Industria apărării în Germania, în Europa şi în America de Nord contează mai mult ca niciodată”

Articole28 Aug • 1.530 vizualizări
0 comentarii

Toate ţările membre NATO vor atinge în acest an obiectivul de 2% din PIB alocat apărării / Numai pentru anul 2025, NATO se aşteaptă la cheltuieli militare de peste 1.500 de miliarde de dolari

Articole28 Aug • 61 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.