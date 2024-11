Canadianul Denis Shapovalov a obţinut la Belgrad al doilea titlu ATP din carieră / Francezul Benjamin Bonzi, învingător în turneul de la Metz, a obţinut primul său titlu în circuitul ATP

Jucătorul canadian de tenis Denis Shapovalov, nr.78 mondial, a cucerit, sâmbătă, al doilea său titlu din carieră după ce s-a impus în finala turneului ATP 250 de la Belgrad, dotat cu premii totale de 579.320 de euro, în faţa sârbului Hamad Medjedovic (156 ATP) în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, informează AFP, citat de Agerpres.

Primul său titlu data din 2019, când a câştigat un turneu din aceeaşi categorie la Stockholm Prin această victorie, obţinută după 1h 14 min,. Shapovalov va deveni luni nr.56 mondial, cea mai bună poziţionare a sa de un an.

The winning moment for Shapo 🤩

5 years after his first ATP crown, he adds another one! 🫡#BelgradeOpen | @denis_shapo pic.twitter.com/jEQrGtjB0m

