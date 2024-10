Campion al Angliei cu Liverpool, Joel Matip se retrage din fotbalul profesionist la vârsta de 33 de ani

Fostul fundaș central al celor de la Liverpool, Joel Matip, s-a retras din fotbalul profesionist la doar 33 de ani. Camerunezul a fost o figură importantă a echipei din era Jürgen Klopp, perioadă în care a ridicat deasupra capului trofeul Premier League (2019/2020), a câștigat Champions League (2018/2019) și Supercupa Europei (2019/2020).

Retragerea a fost confirmată de către cei de la Liverpool pe pagina lor oficială de X.

Joel Matip has confirmed his retirement from football ⚽️

The defender departed the Reds in the summer after an eight-year spell that included 201 appearances and multiple major honours with the club 🔴

— Liverpool FC (@LFC) October 12, 2024