Călin Georgescu despre greutățile vieții în Austria: Reușeam să depășim handicapul situației în care eram forțați să mâncăm în Occident cu transporturi din România

Călin Georgescu, candidatul pro-rus la prezidențiale, a pretins luni că traiul timp de opt ani în Austria a avut și un handicap alimentar.

Întrebat la Realitatea Plus cum a putut să mănânce în Austria, el a spus:

”Românii se organizau foarte bine și organizau transporturi din România, în special din zona de graniță, Baia Mare, Satu Mare, și periodic aveam produse românești și treceam cu bine un episod care nu e ușor. Ca să poți să mănânci permanent din străinătate produse care chiar dacă au același titlu, roși, sau castraveții sau conopida, diferența e foarte mare. Reușeam să depășim handicapul situației în care eram forțați să mâncăm în Occident”, a spus el.

Călin Georgescu, candidatul cu mesaje pro-ruse și anti-occidentale și care susține că ”sub soarele iubirii și al credinței, punem ROMÂNIA și ROMÂNII pe primul loc”, a locuit în Austria în perioada 2013-2021, după cum arată cv-ul său oficial. El a declarat că a locuit o perioadă în Austria pentru că acolo a avut job-uri, dar când s-a pus problema să se mute a preferat să rămână în Austria pentru că ”o țară foarte frumoasă”. Austria e țara care s-a opus intrării României în Schengen.

Într-un interviu datat 2019, în care ziarista spune că ”ne aflăm în orașul Grein, pe malul Dunării”, Călin Georgescu a declarat despre Austria că ”este o țară frumoasă, în afară de resursele ei naturale. Este o țară disciplinată și când e disciplină lumea trăiește bine”.

El a explicat cum a ajuns să trăiască în Austria și de ce nu a vrut să mai părăsească această țara, deși instituția la care lucra s-a mutat în Germania.

”Sunt aici de trei ani, se fac în vara acestui an. Acum 4 ani, înainte să vin aici, am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center avea sediul în Viena. Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru. Acum puțin timp centrul s-a mutat în Germania la Konstantz, eu am rămas președintele noului institut European Research Center. Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, a spus el.

CV-ul oficial al lui Călin Georgescu arată că el a lucrat atât din Viena, cât și din localitatea Baden bei Wien.