Călătoriile din vacanțe sunt obositoare sau energizante? Ce spun cei care călătoresc des / Sfaturi pentru a evita oboseala după concediu

Când o vacanță este la orizont, poate fi greu să privești dincolo de ea. Dar după – sau chiar în timpul – entuziasmului unei aventuri în străinătate, mulți călători au raportat că se simt epuizați.

Așadar, ce puteți face pentru a combate oboseala de călătorie? Aceasta este întrebarea cu care s-a confruntat comunitatea de călători de pe Reddit, după ce un utilizator a postat despre experiența sa de după călătorie, scrie Euronews.

„Obișnuiam să călătoresc mult când eram mai tânăr – acum am 30 și ceva de ani. Am făcut o călătorie dus-întors în această săptămână pentru muncă, prima dată când călătoresc singur în aproape 20 de ani”, a scris el.

„La naiba! De când m-am întors, tot ce vreau să fac este să dorm, să mă odihnesc, să mă uit la seriale, dar chiar și corpul mă doare, mă doare gâtlejul, mă doare puțin capul, aproape că sunt bolnav. Este a doua zi de asta după ce m-am întors acum! Este acest lucru normal???”

Utilizatorii Reddit au spus că și ei au experimentat același lucru.

„Este normal. Mi se pare că schimbarea constantă a hotelurilor mă scoate din minți mai mult decât vacanțele mai lente din zilele noastre”, a răspuns un alt turist de treizeci și ceva de ani.

„Am făcut o călătorie de 18 zile prin Europa de Vest… când ne-am întors la Paris pentru ultimele trei zile, nu mai voiam să mergem nicăieri”, a mărturisit un altul.

Călătoriile sunt obositoare sau energizante?

Pentru unii dintre cei care călătoresc frecvent, călătoria în sine este o sursă de energie și stimulare, oboseala apărând doar după ce se termină.

„În mod ciudat, mă simt plin de energie când călătoresc și epuizat când mă întorc acasă”, a scris cineva.

„Pot face 20.000 de pași și o zi de atracții fără probleme, timp de două săptămâni. Dar, de îndată ce ajung acasă, mă întorc la viața de melc. S-ar putea ca stimularea și adrenalina/excitarea să mă împingă când călătoresc. Pur și simplu îmi place”.

Câteva persoane de pe Reddit au subliniat faptul că energia de călătorie (sau lipsa acesteia) este, desigur, legată de nivelul general de energie și de forma fizică a unui călător.

Ce legătură are vârsta cu asta?

Așa cum se întâmplă adesea, răspunsul cu cele mai multe „upvotes” a fost amuzant: „Am 40 de ani și sunt epuizat de fiecare dată când trebuie să ies din casă, deci da”, a scris un utilizator.

Dar un răspuns mai serios a susținut că cel care a postat nu ar trebui să se simtă atât de obosit la o asemenea vârstă.

Împărtășind propria experiență, o persoană în vârstă de 44 de ani a declarat că încă merge în vacanțe cu rucsacul în spate, stă în pensiuni și face 25.000-40.000 de pași pe zi în călătoriile sale. „Principalul meu stimulent este media de 10 000 de pași pe zi pe tot parcursul anului în viața mea de zi cu zi”, a adăugat acesta. „Asta mă ține în formă”.

Alții au fost îngrijorați că simptomele celui care s-a plâns pe Reddit indică într-adevăr o boală reală.

„Spun doar că este posibil să fiți bolnav”, spune un comentariu, cu peste 100 de upvotes. „Este normal să te simți epuizat, mai ales dacă a fost o călătorie aglomerată, dar durerile de gât, de corp și de cap nu sunt neapărat normale.”

„Călătoriile pot implica expunerea la o mulțime de boli”, a subliniat un altul. „Ai nevoie de multă odihnă după aceea”.

Planificați-vă din timp – dar nu prea mult. Sfaturi de top pentru a evita oboseala de călătorie

Deși poate fi greu să te ferești de o răceală, mai ales în decembrie, cei care călătoresc frecvent au fost plini de sfaturi pentru a evita oboseala de călătorie.

O persoană în vârstă de 35 de ani a subliniat importanța planificării din timp, astfel încât să nu vă supraîncărcați.

„De obicei, îmi planific vacanțele cu opt până la 10 zile. Încă nu m-am simțit epuizată. Mă dor mult picioarele după o perioadă de vacanță pentru că nu știu niciodată unde să mă opresc, îmi petrec toată ziua făcând lucruri. Dar această durere mi se pare plăcută”, au scris ei.

„Cred că lipsa unui plan ar putea cauza acest lucru”, au sugerat ei, cu privire la situația dificilă a tânărului care a inițiat discuția. „De obicei, am planuri detaliate de zi cu zi, așa că mă motivează. Nu știu dacă aș fi atât de hotărâtă dacă cineva m-ar lăsa undeva unde nu am făcut cercetări și s-ar aștepta ca eu să am asta ca vacanță.

„Planificarea necesită timp, iar timpul meu de vacanță este pentru vacanță, nu pentru planificare.”

Bine spus. Și reluat de un alt utilizator: „Majoritatea oamenilor încearcă să înghesuie mult prea multe lucruri în programul tău în fiecare zi. Luați pauze mai lungi între atracții, în care să vă plimbați prin jur sau în care să stați la o cafenea. Este o vacanță, nu un loc de muncă, nu sunteți acolo pentru a „completa” vacanța. Sunteți acolo pentru a vă bucura de ea.”

Este esențial să vă ascultați corpul când să vă „lăsați”, a spus un alt utilizator Reddit, care a recomandat, de asemenea, să luați suplimente de stimulare a imunității în timpul călătoriilor.