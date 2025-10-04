BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare, va fi extrădat în România (surse)

Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.

Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Locul în care se afla Sorin Oprescu ar fi fost identificat în Salonic de polițiștii români, iar în urma colaborării cu polițiștii greci primarul a fost reținut, conform surselor citate.

Oprescu a mai fost prins o dată în Grecia, în 2022, dar a fost lăsat în libertate de greci, după ce autoritățile elene au refuzat predarea către România.

Ulterior, autoritățile elene au decis că trebuie să fie pus în aplicare mandatul de arestare din România, au mai explicat sursele citate pentru G4Media, iar prin reluarea procedurilor și acțiunilor comune a fost localizat și reținut.

Sorin Oprescu (73 de ani) este condamnat pentru constituire de grup infracțional organizat, luare de mită și spălarea banilor și, în urma procedurilor birocratice, va fi extrădat în România, au mai explicat surse judiciare pentru G4Media.

Comunicatul IGPR

În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București.

Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional.

Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România.

Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române.