BREAKING Miliardarul Elon Musk, val de postări după audierea lui Călin Georgescu. El susține eronat că ”a fost arestat” / ”This is messed up”

Miliardarul Elon Musk a reacționat miercuri pe X după ce candidatul pro-rus Călin Georgescu a fost ridicat de procurori și dus la audieri. El a avut trei postări legate de situația din România.

În prima postare, Musk a susținut eronat că Georgescu ”a fost arestat”. ”This is messed up”, a spus Musk.

Vezi mai jos postarea lui Musk:

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2025