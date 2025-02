BREAKING Vicepreședintele american JD Vance, al doilea atac la adresa României: Prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul

Vicepreședintele american a criticat joi din nou anularea alegerilor prezidențiale din România, afirmând că nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite dacă “anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul.

US Vice president JD Vance message to Bundestagsabgeordneter @Bundeskanzler @OlafScholz, and #Romania @romaniaineu @GuvernulRo 👇 https://t.co/tNvV9VOjL5

— realDavidLee 𝕏 (@israeli101) February 20, 2025