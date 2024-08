BREAKING De ce a pierdut bronzul la sol Ana Bărbosu: Gimnasta americană Jordan Chiles a făcut contestație pentru că arbitrii nu îi punctaseră elementul numit Gogean – în cinstea unei mari campioane din România

Finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a adus momente de extaz și agonie pentru românca Ana Bărbosu. O contestație după finalul probei a răsturnat situația medaliei de bronz.

Ana Bărbosu a sărbătorit pentru scurt timp triumful unei medalii de bronz cu nota 13.700 la finalul de la sol. Situația avea să se schimbe după ce gimnasta Jordan Chiles a depus o contestație: Sportiva din SUA a contestat că nu primise punctajul pentru un element numit Gogean, după marea gimnastă româncă din anii 2000, Gina Gogean.

Comisia de arbitraj a decis să îi adauge americancei 0,100 puncte, lucru ce i-a adus medalia de bronz și a stârnit controverse și teorii ale conspirației în jurul deciziei arbitrilor.

Cum se realizează modificarea punctajului

Punctajul în gimnastică cuprinde două elemente separate: un punctaj de dificultate și un punctaj de execuție.

Scorul de execuție, sau scorul E, este de maximum 10 puncte, judecătorii scăzând pentru fiecare mână plasată greșit sau ușoară clătinare la aterizare. Punctajul de dificultate, sau punctajul D, depinde în totalitate de dificultatea elementelor pe care fiecare gimnastă le execută pe parcursul exercițiului său, potrivit USA Today.

În timpul unui exercițiu, cum ar fi exercițiul la sol al lui Chiles, judecătorii țin evidența fiecărei abilități sau a fiecărui element pe care gimnasta îl completează. Fiecare element valorează un anumit punct, care se adaugă la scorul D.

După ce punctajul este anunțat, antrenorul unei gimnaste, care cunoaște toate elementele planificate în exercițiu și punctajul de dificultate corespunzător, poate alege să conteste punctajul D prin prezentarea a ceea ce se numește oficial o „contestație”. Practic, antrenorul întreabă de ce un anumit element nu a fost creditat și, uneori, acest lucru poate duce la o îmbunătățire a punctajului după anunțarea celui inițial.

Scorul inițial D al lui Chiles la exercițiul la sol de luni a fost de 5,8, ceea ce a lăsat-o în spatele lui Bărbosu. Dar, după exercițiu, antrenorul său a depus o contestație. Scorul D a crescut cu o zecime de punct, la 5,9, ceea ce a fost suficient pentru a-i oferi bronzul, cu nota totală de 13.766.

Respectiva contestație s-a legat de un element din exercițiul ei, numit Gogean, un salt divizat cu o întoarcere de 1,5, care nu a fost inițial creditat de judecători. Culmea ironiei este că un element numit după o gimnastă româncă face ca România să piardă medalia de bronz mult așteptată.

În finală au mai fost realizate două contestații, dar care nu au adus vreo modificare. Printre acestea se numără cea a celeilalte participante a Team Romania, Sabrina Maneca-Voinea, care a avut aceeași notă cu Ana, dar cu o dificultate mai mică.

Ce spune Nadia Comăneci cu privire la contestații

Multipla campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, luni, după finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la JO 2024, în care Ana Bărbosu a pierdut podiumul în urma contestaţiei SUA, că la exerciţiul sportivei Jordan Chiles a contat nota de la dificultate, transmite Agerpres.

„La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula”, a declarat fosta mare gimnastă pentru Agerpres. Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrelor pentru a înţelege de ce Sabrinei Voinea i-a fost scăzută nota.

„Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din şase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înţeleg, pentru că ştiam că toată lumea vine să mă întrebe”, a explicat ea.

„Dar vreau să spun că sunt mândră de aceste fete care au concurat fabulos şi exerciţiile la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm, sper că toată lumea acasă s-a bucurat să vadă această finală şi sper ca aceşti copii vor continua şi vor motiva generaţia de astăzi”, a mai afirmat Nadia Comăneci.