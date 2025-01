BREAKING Armata israeliană: Ostaticii eliberați au fost transferați în custodia Crucii Roșii

UPDATE Ora 17:42 Ostaticele Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher au fost predate trupelor IDF din Fâșia Gaza.

Acestea vor fi scoase din Gaza și duse la o unitate din apropierea frontierei pentru un prim control.

Forțele armate israeliene au anunțat că au fost notificate de Crucea Roșie că ostaticii Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher i-au fost predați, potrivit cotidianului Times of Israel.

Crucea Roșie aduce acum ostaticii trupelor IDF în interiorul Fâșiei Gaza, a adăugat armata.

Imaginile transmise în direct de televiziuni au arătat trei femei ostatice ieșind dintr-un vehicul înconjurat de bărbați înarmați ai Hamas. Ostaticele au urcat în vehiculele Comitetului Internațional al Crucii Roșii în timp ce mulțimea de luptători scanda numele aripii armate a Hamas.

„Cele trei femei ostatice au fost predate oficial Crucii Roșii în piața Al-Saraya din cartierul Al-Rimal din vestul orașului Gaza”, a declarat pentru AFP un oficial Hamas. „Acest lucru s-a întâmplat după ce un membru al echipei Crucii Roșii s-a întâlnit cu ele și s-a asigurat de bunăstarea lor”.

Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher, three Israeli hostages, are transferred to the Red Cross from the Hamas barbarians. They are walking on their own legs. They are on their way to their mothers.

ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגינו לזמן הזה. pic.twitter.com/gz6mOP004V

— Batya Ungar-Sargon (@bungarsargon) January 19, 2025