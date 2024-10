Bloggeri militari ruși susțin că Rusia a folosit în Ucraina „cea mai mare bombă non-nucleară” din lume, ODAB-9000 / Ucrainenii dezmint informația

Imagini recent publicate arată cum forțele ruse lovesc un oraș ucrainean, folosind ceea ce surse pro-Kremlin au afirmat că este una dintre cele mai puternice arme non-nucleare din lume, scrie publicația americană Newsweek.

Marți dimineața, au început să circule pe mediile ruse și ucrainene înregistrări video cu o „bombă cu vid” lansată asupra orașului Vovceansk din regiunea Harkov din nord-estul țării.

Agenția de știri ucraineană InsiderUA a postat videoclipul pe canalul său Telegram, citând bloggeri militari ruși care au afirmat că bomba era ODAB-9000, o bombă cu planare de trei tone, denumită uneori „tatăl tuturor bombelor”.

În videoclip, bomba poate fi văzută coborând din colțul din dreapta sus al ecranului, explodând în orașul deja abandonat și deteriorând clădirile din jur.

„Volchansk, they write that this is the first use of Odab-9000” ~Lord of War

DPA Notes:

if its 9000kg (9tons), which means FABbing can now be done at MOAB level~

MOAB is 9.8 tons for comparison. pic.twitter.com/6wBGwJ6I6U

— Defense Politics Asia (@DefensePolitics) October 1, 2024