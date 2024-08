Biden a discutat cu patru dintre aliaţii săi europeni despre tensiunile din Orientul Mijlociu şi încetarea focului în Gaza

Preşedintele american Joe Biden a vorbit luni cu liderii Franţei, Germaniei, Italiei şi Regatului Unit pentru a discuta despre dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu şi o încetare a focului în Gaza, a anunţat Casa Albă, relatează Reuters, transmite News.ro.

Într-un comunicat comun publicat luni de Casa Albă, liderii celor cinci ţări au spun că aprobă un apel din partea Statelor Unite, Qatarului şi Egiptului pentru o reluare a negocierilor pentru o încetare a focului în Gaza şi pentru a încheia un acord cât mai curând posibil.

Prime Minister @Keir_Starmer, President @EmmanuelMacron, @Bundeskanzler Scholz, Prime Minister @GiorgiaMeloni and I express our support for efforts to de-escalate tensions and reach a ceasefire and hostage release deal in Gaza.

All parties must live up to their responsibilities. pic.twitter.com/Oluqidk30S

— President Biden (@POTUS) August 12, 2024

Preşedintele Joe Biden a prezentat o propunere de încetare a focului în trei etape într-un discurs susţinut la 31 mai. Washingtonul şi mediatorii regionali au încercat de atunci să pună la punct un acord de încetare a focului în schimbul eliberării ostaticilor din Gaza, dar au întâmpinat obstacole în mod repetat.

Egiptul, Statele Unite şi Qatar au programat o nouă rundă de negocieri privind încetarea focului pentru joi.

Declaraţia comună de luni a subliniat că „nu mai este timp de pierdut”. Aceasta a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru Israel împotriva oricărei ameninţări iraniene, îndemnând în acelaşi timp la distribuirea şi livrarea de ajutoare către Gaza.

Riscul unui război mai amplu în Orientul Mijlociu a crescut după ce asasinarea liderului Hamas Ismail Haniyeh în Iran şi a comandantului militar al Hezbollah Fuad Shukr în Beirut au atras ameninţări iraniene de represalii împotriva Israelului.

„Am cerut Iranului să renunţe la ameninţările sale continue privind un atac militar împotriva Israelului şi am discutat despre consecinţele grave pentru securitatea regională în cazul unui astfel de atac”, spune declaraţia comună de luni a SUA şi a aliaţilor săi europeni.