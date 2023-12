Beyoncé, pe primul loc în box-office-ul nord-american cu filmul despre turneul său „Renaissance”

Beyoncé a preluat în weekend conducerea în box office-ul nord-american cu filmul despre turneul său mondial „Renaissance”, confirmând după Taylor Swift succesul concertelor difuzate în sălile de cinema, potrivit estimărilor date publicităţii duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, citată de Agerpres.

„Renaissance: A Film by Beyoncé”, care urmăreşte amplul turneu mondial dedicat celui mai recent album al cântăreţei, de la Stockholm la Kansas City, a obţinut încasări de 21 de milioane de dolari americani, fiind o „excelentă lansare pe plan intern pentru un film-concert”, a estimat David A. Gross, expert la FranchiseRe.

Pelicula, regizată şi produsă chiar de artistă, rămâne totuşi departe de succesul înregistrat de „Taylor Swift: The Eras Tour”, care a obţinut încasări de 92,8 milioane de dolari în weekend-ul de debut.

Pe locul al doilea se situează „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes„, un prequel lansat în cadrul francizei „Jocurile foamei” („The Hunger Games”), cu încasări de 14,5 milioane de dolari, după ce a dominat box office-ul în ultimele două weekend-uri.

„Godzilla Minus One„, un film al japonezului Takashi Yamazaki, produs de studiourile Toho, se află pe locul al treilea, cu încasări de 11 milioane de dolari, urmat de „Trolls Band Together” (7,6 milioane de dolari) şi de cel mai recent film al studiourilor Disney, „Wish”, care închide topul 5, cu încasări de 7,4 milioane de dolari.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit Boxoffice.com:

6. „Napoleon” (7,1 milioane de dolari)

7. „Animal” (6,1 milioane de dolari)

8. „The Shift” (4,3 milioane de dolari)

9. „Silent Night” (3 milioane de dolari)

10. „Thanksgiving” (2,6 milioane de dolari).