Banii primiți de echipa României după participarea la turneul final al Billie Jean King Cup

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) şi Cupa Billie Jean King au distribuit un total de 9,6 milioane de dolari (9,1 milioane de euro) sub formă de premii pentru echipele care au participat la turneul final al acestei competiţii feminine pe echipe naţionale, printre care şi România, care a fost recompensată cu 450.000 de dolari.

Italia, câştigătoarea trofeului, a încasat 2,4 milioane de dolari, în timp ce finalista Slovacia a fost recompensată la rândul ei cu 1,4 milioane de dolari.

Semifinalistele Marea Britanie şi Polonia au primit câte 960.000 de dolari, sfertfinalistele Australia, Japonia, Cehia şi Canada au încasat câte 520.000 de dolari; în timp ce Spaniei, Statelor Unite, Germaniei şi României le-au revenit câte 450.000 de dolari.

Echipa României a fost învinsă cu 2-1 de Japonia, săptămâna trecută, în primul tur al competiţiei de la Malaga

Suma totală de 9,6 milioane de dolari repartizată participantelor la BJK Cup 2024 este egală cu cea din competiţia masculină Cupa Davis, la care iau parte însă mai puţine echipe (8, faţă de 12 la feminin), care vor încasa astfel mai mulţi bani.

„Programul ITF Advantage All vizează egalitatea de gen şi suntem încântaţi să oferim premii echivalente la turneele finale din Cupa Billie Jean King şi Cupa Davis pentru al treilea an consecutiv”, a declarat preşedintele ITF, David Haggerty, cu câteva zile înainte de începerea competiţiei.

Fosta jucătoare spaniolă de tenis Conchita Martínez, directoarea turneului final al BJK Cup şi cvintuplă câştigătoare a competiţie cu Spania, în anii 1990, a sărbătorit această recompensă financiară generoasă, pe care a definit-o drept „o mare realizare care permite tuturor jucătoarelor să fie recompensate” la acest turneu, transmite Agerpres.

