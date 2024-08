Bacterii care sunt folosite la extragerea metalelor rare din bateriile vechi: un impuls pentru tehnologiile ecologice

O echipă de la Universitatea din Edinburgh utilizează bacterii pentru reciclarea litiului, cobaltului și a altor minerale scumpe, scrie The Guardian.

Oamenii de știință au format o nouă alianță neobișnuită în lupta lor împotriva schimbărilor climatice. Aceștia folosesc bacterii pentru a-i ajuta să extragă metale rare, vitale pentru dezvoltarea tehnologiei ecologice. Fără ajutorul acestor microbi, am putea rămâne fără materii prime pentru a construi turbine, mașini electrice și panouri solare, spun ei, potrivit sursei citate.

Proiectul este condus de oamenii de știință de la Universitatea din Edinburgh și vizează utilizarea bacteriilor care pot extrage litiu, cobalt, mangan și alte minerale din bateriile vechi și din echipamentele electronice aruncate. Aceste metale rare și scumpe sunt vitale pentru fabricarea mașinilor electrice și a altor dispozitive de care depind dispozitivele de tehnologie ecologică, un aspect subliniat de profesorul Louise Horsfall, președintele catedrei de biotehnologie durabilă de la Edinburgh.

„Dacă vom pune capăt dependenței noastre de produsele petrochimice și ne vom baza pe electricitate pentru încălzire, transport și energie, atunci vom deveni din ce în ce mai dependenți de metale”, a declarat Horsfall. „Toate sistemele fotovoltaice, dronele, mașinile de imprimat 3D, pilele de combustie pe bază de hidrogen, turbinele eoliene și motoarele pentru mașinile electrice necesită metale – multe dintre ele rare – care sunt esențiale pentru funcționarea lor.”

Oamenii de știință avertizează că politica este, de asemenea, o problemă. China controlează nu numai principalele rezerve minerale rare, dar domină și prelucrarea acestora. „Pentru a depăși aceste probleme, trebuie să dezvoltăm o economie circulară în care să reutilizăm aceste minerale ori de câte ori este posibil, altfel vom rămâne fără materiale foarte repede”, a declarat Horsfall. „Există doar o cantitate limitată de aceste metale pe Pământ și nu ne mai putem permite să le aruncăm ca deșeuri, așa cum facem acum. Avem nevoie de noi tehnologii de reciclare dacă vrem să facem ceva în ceea ce privește încălzirea globală.”

Iar cheia acestei reciclări a fost microbul, a spus Horsfall. „Bacteriile sunt niște lucruri minunate, puțin nebunești, care pot realiza procese ciudate și minunate. Unele bacterii pot sintetiza nanoparticule de metale, de exemplu. Noi credem că fac acest lucru ca un proces de detoxifiere. Practic, ele se agață de atomii de metal și apoi îi scuipă sub formă de nanoparticule, astfel încât să nu fie otrăvite de aceștia.”

Folosind astfel de tulpini de bacterii, Horsfall și echipa sa au luat acum deșeuri provenite de la baterii electronice și mașini, le-au dizolvat și apoi au folosit bacteriile pentru a se agăța de anumite metale din deșeuri și a le depozita sub formă de substanțe chimice solide. „Mai întâi am făcut-o cu manganul. Mai târziu am făcut-o cu nichel și litiu. Apoi am folosit o tulpină diferită de bacterii și am reușit să extragem cobalt și nichel.”

În mod esențial, tulpinile de bacterii utilizate pentru a extrage aceste metale au fost cele naturale. În viitor, Horsfall și echipa sa intenționează să utilizeze versiuni modificate genetic pentru a crește producția de metale. „De exemplu, trebuie să putem extrage cobaltul și nichelul separat, ceea ce nu putem face în prezent.”