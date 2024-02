Autovehiculele electrice nu au „zero emisii”, spune autoritatea britanică de supraveghere a publicității/ Constructorii sunt obligați să țină cont de CO2 utilizat la fabricare și la încărcare

Autoturismele electrice nu pot fi promovate ca fiind complet „cu emisii zero” din cauza dioxidului de carbon care este generat în timpul fabricării și încărcării lor, a declarat autoritatea britanică de supraveghere a publicității (ASA), scrie The Telegraph.

Printr-o decizie care va schimba modul în care sunt promovate vehiculele electrice, Autoritatea pentru Standardele de Publicitate a interzis constructorilor de automobile să se refere la acestea ca fiind cu emisii zero, cu excepția cazului în care se precizează clar că acest lucru se întâmplă numai în timpul condusului.

Decizia a fost luată în contextul în care autoritatea britanică de reglementare a criticat BMW pentru că și-a descris gama de vehicule electrice ca fiind „mașini cu emisii zero” în căutările pe Google. În decizia luată, ASA a declarat: „Am înțeles că atunci când vehiculele electrice sunt conduse nu se produc emisii, spre deosebire de o mașină cu motor pe benzină sau diesel, unde emisiile provin de la țeava de eșapament. Cu toate acestea, în alte circumstanțe, cum ar fi fabricarea sau încărcarea unui vehicul electric folosind electricitate de la rețeaua națională, au fost generate emisii. Din acest motiv, o reclamă care prezenta o afirmație „zero emisii”, care nu preciza în mod explicit că aceasta se referea la reacția vehiculului în timp ce acesta era condus, era susceptibilă să inducă în eroare.”

The Telegraph spune că ar fi pentru prima dată când ASA a emis o astfel de hotărâre privind automobilele și vine în contextul în care autoritatea de reglementare a luat măsuri drastice împotriva așa-numitei practici de „greenwashing”, prin care companiile își promovează în mod excesiv acreditările ecologice. Cu toate acestea, poziția ASA pare să fie în contradicție cu cea a guvernului, care numește vehiculele electrice cu baterii „vehicule cu emisii zero” în sensul mandatului ZEV (Zero Emissions Vehicule) recent introdus. Mandatul impune producătorilor de automobile să facă din vehiculele electrice o proporție tot mai mare din vânzările lor, în creștere constantă de la 22 % în acest an la 80 % până în 2030.

În condițiile în care producătorii sunt presați să vândă un număr tot mai mare de vehicule electrice, hotărârea ASA va reprezenta o nouă bătaie de cap. În timp ce un vehicul electric cu baterii obișnuit nu generează emisii la țeava de eșapament în timpul condusului, dioxidul de carbon (CO2) este generat în cazul în care acestea sunt încărcate de la rețeaua de energie electrică a Marii Britanii, din cauza dependenței sale mari de gaz.

În același timp, la fabricarea unui vehicul electric se generează aproximativ opt tone de echivalent CO2, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Aceasta include 1,4 tone legate de mineralele critice ale bateriei, 1,2 tone în timpul asamblării bateriei și apoi alte 5,4 tone atunci când este fabricat vehiculul complet.

Prin comparație, fabricarea unui automobil obișnuit cu motor cu ardere internă (ICE) generează aproximativ șase tone de echivalent CO2.

Cu toate acestea, emisiile pe durata de viață a unui vehicul electric sunt, în general, mult mai mici, cu aproximativ 11,7 tone de CO2 pentru încărcare, față de 35,9 tone de CO2 generate de combustibilul pentru mașinile cu motor cu ardere internă.