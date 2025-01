Au început înscrierile la prima ediţie a Festivalului de alergare Sepsi Run din Sfântu Gheorghe

Organizatorii primei ediţii a Festivalului de alergare SepsiRun, care va avea loc vara aceasta, la mijlocul lunii iunie, la Sfântu Gheorghe, au dat, vineri, startul înscrierilor, transmite Agerpres.

Aceştia au anunţat, într-o conferinţă de presă, că în cadrul festivalului vor fi organizate mai multe probe de concurs, care se vor desfăşura atât în oraş, cât şi în împrejurimi, la eveniment fiind aşteptaţi să participe circa 600 de alergători profesionişti şi amatori.

„Tot mai multe persoane aleargă sau practică activităţi sportive în mod regulat. Obiectivele noastre sunt să ajungem să organizăm cel mai mare eveniment de alergare al oraşului şi al judeţului Covasna. În primul an estimăm aproximativ 600 de participanţi, cu o creştere anuală de 20% în următorii ani (…) Ştim foarte bine că în Sfântu Gheorghe deja există comunităţi active, cum ar fi Fitness Tribe, Cercul de alergare Gal Lajos sau grupul ‘Ai alergat azi’, deci avem pe cine să ne bazăm (…), dar dorim să invităm participanţi şi din alte oraşe sau regiuni ale ţării, să promovăm alergarea şi stilul de viaţă activ şi, totodată, dorim ca un număr cât mai mare de oameni să viziteze oraşul nostru prin acest concurs”, a declarat Bagoly Melinda, una dintre organizatoare.

Coordonatorul programului, Kelemen Peter, a precizat că festivalul SepsiRun va avea loc în zilele de 13 şi 14 iunie, iar prima zi va fi dedicată familiilor, care vor putea alerga pe un traseu de aproximativ 2 kilometri în jurul parcului din centrul oraşului. În cursul serii vor avea loc două probe de alergare pe o distanţă de 5 kilometri, respectiv 10 kilometri pe traseele din oraş.

Sâmbătă, 14 iunie, concursul se va desfăşura în pădurile din împrejurimile municipiului şi va avea două probe: una de 20 de kilometri, care va putea fi alergată şi în ştafetă de două persoane, precum şi una de 30 de kilometri. De asemenea, va fi organizată şi o probă de orientare.

„Considerăm că orientarea este un sport foarte interesant, iar scopul introducerii acestei probe este să facem şi orientarea cât mai cunoscută pentru cei care aleargă, dar nu cunosc exact această ramură a alergării”, a spus Kelemen Peter.

Organizatorii evenimentului vor pregăti şi un plan de antrenamente, care va începe pe 1 martie.

„Înscrierile sunt deja deschise pentru programul de antrenament care începe pe 1 martie. Este accesibil pe sepsirun.ro, în meniul „Info”, la secţiunea „Plan de antrenament”, apăsând butonul „Înscriere”. Planul de antrenament este realizat de echipa SepsiRun şi va fi trimis săptămânal participanţilor (…). Un grup privat va oferi un spaţiu pentru împărtăşirea experienţelor şi sprijin reciproc (…) SepsiRun nu este doar pentru alergători, ci şi pentru cei care nu au început încă să alerge”, a declarat Kiss Krisztina, membră a echipei Fitness Tribe.

Conferinţa de lansare a SepsiRun a fost precedată de o alergare de 24 de ore pe o bandă amplasată în vitrina Spaţiului expoziţional Magma din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, unde 42 de persoane de diverse profesii au alergat, în ştafetă, o distanţă totală de 215 kilometri, aceasta fiind încheiată vineri de managerul oraşului, Jakab Istvan Barna.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat că, în următorii patru ani, autorităţile locale vor susţine cu prioritate iniţiativele care promovează mişcarea şi un stil de viaţă sănătos.

„Trăim în Europa de Est, unde cultura mişcării, cultura de a avea grijă de organismul nostru, încă nu este suficient de dezvoltată. De foarte multe ori cheltuim mai mulţi bani pentru service-ul la maşină, ca să schimbăm uleiul, filtrele, cauciucurile şi aşa mai departe, dar noi nu mergem la medic să aflăm, eventual, ceva rău şi ajungem la spital în momentul în care de foarte multe ori nu mai putem fi vindecaţi. Asta în condiţiile în care foarte multe boli ar putea fi prevenite, dacă am avea o viaţă mai sănătoasă, dacă am avea mai multă activitate în aer liber, dacă am fi mai atenţi la ce mâncăm şi aşa mai departe (…) Eu am mai spus acest lucru şi în campania electorală, că în cazul în care voi rămâne primar, în acest mandat de patru ani poate că o să mai tăiem în fiecare an câte o stradă de la modernizare, dar fondurile acelea vor fi folosite pentru a sprijini tot ce înseamnă viaţă sănătoasă, tot ce înseamnă programe şi aşa mai departe şi acest lucru se va întâmpla”, a afirmat primarul Antal Arpad, în cadrul conferinţei de presă.

Înscrierile la cursele SepsiRun se pot face pe pagina de internet a evenimentului.