Ascultați-l pe Băsescu, expertul în incompetență

O stafie politică bântuie studiourile TV de câteva zile, pozând fără rușine în mare susținător al lui Nicușor Dan. În caz că ați uitat, acum patru ani, același Traian Băsescu îl concura pe Nicușor Dan, rupând din voturile anti-Firea. Greu de dovedit că a candidat în mod deliberat tocmai pentru a ajuta candidatul PSD, dar ca orice politician versat știa exact că intrarea sa în cursă îi diminuează lui Nicușor Dan șansele. La fel procedează Piedone azi cu Firea, dar în alt bazin electoral.

Acum patru ani, Traian Băsescu spunea despre liderii USR și PNL de atunci, Dan Barna și Ludovic Orban, că ”l-au scos la plimbare ca pe urs, pe însuși Nicușor Dan. Nenorociții i-au legat de cât un carton mare pe care au desenat niște cifre, au scris sub ele SONDAJ falsificând realitatea momentului”. Băsescu profețea că Nicușor Dan va pierde Capitala, supărat că PMP nu fusese acceptat în alianță. Profeția nu s-a împlinit. Cu tot ajutorul nesperat dat de fostul președinte, Firea a pierdut.

N-au trecut decât patru ani de atunci. PMP-ul înființat de Traian Băsescu pentru Elena Udrea, condus azi de Eugen Tomac, a intrat în alianță cu USR -ul lui Cătălin Drulă împreună cu același Ludovic Orban și plimbă același urs. Băsescu și-a adaptat din mers profețiile: câștigă Nicușor Dan, Firea nu mai are cum să recupereze diferența mare din sondaje dacă nu se retrage Piedone. Poate că fostul președinte al României n-ar merita chiar atât de multă atenție după dezastrul politic lăsat în urma sa, dacă nu și-ar fi luat un avânt și mai periculos. Decența n-a fost niciodată punctul său forte. Cum n-a găsit pe nimeni care să-l pună la punct, Traian Băsescu a început să împartă note în stânga și în dreapta.

„E o clasă politică incompetentă. Hai s-o luăm simplu! Ciolacu e preşedintele PSD. Comparaţi-l cu Năstase, ca şi calibru. Comparaţi-l cu Adrian Năstase! Ciucă, nea Nicu, generalul, este preşedintele liberalilor. Comparaţi-l cu Stolojan, comparaţi-l cu Stoica ca om politic, care au fost lideri liberali. (…) Nu putem spune că Stolojan nu înţelegea ce e cu ţara asta. Crin Antonescu, un alt lider liberal care nu poate fi comparat cu Ciucă”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la Prima News.

Chestionat duminică la Digi24 pe cine dintre Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană ar vota la alegerile prezidenţiale, că, dacă acestea ar fi opţiunile, ar prefera să nu meargă la vot. El a adăugat că generalii, referindu-se la liderul PNL Nicolae Ciucă ar trebui „să-şi mănânce pensiile speciale şi să lase politica pentru politicieni”, iar despre Ciolacu afirmă că „e un merticar care le învârte, le întoarce şi le zăpăceşte”. În ce îl priveşte pe Geoană, Băsescu spune că „l-a bătut oriunde l-a prins” şi că „pe cont propriu nu va intra în turul doi”. Băsescu a mai precizat „liberalii au şi varianta Emil Boc pentru prezidenţiale, care stă mult mai bine în sondaje.

Indiferent dacă pe fond are sau nu dreptate, Traian Băsescu este ultimul politician din acestă țară care are dreptul să critice promovarea incompetenței în politică. Fostul președinte este primul oficial de rang înalt din România care a făcut din contraselecție politică de stat. Nimeni până la el n-a avut curajul să-și promoveze fiica, altfel monument de incompetență, cu dificultăți majore de exprimare, în Parlamentul European. Pentru ca EBA să intre în 2009 ca independent în PE, Băsescu a forțat Partidul Democrat să-și rupă de la gură cinci procente cu ajutorul unui mecanism pe care l-am dezvăluit la vremea respectivă.

Nimeni până la Traian Băsescu n-a aruncat în aer guverne, n-a schimbat miniștri și n-a rupt partide pentru că așa a vrut protejata sa, Elena Udrea, azi la închisoare. Nimeni până el n-a promovat găști întregi de incompetenți în poziții cheie, în frunte cu Elena Udrea, o nulitate coruptă pe care visa să o impună lider de partid și, de ce nu, chiar președintele României. Vă mai amintiți de Traian Igaș, de Ion Ariton, de Monica Iacob Ridzi, de Gabriel Sandu, de Gabriel Oprea, tot atâtea sinonime pentru incompetență sau corupție numiți miniștri?

Nimeni nu l-a umilit pe Emil Boc cât a fost premier și lider PDL, pe care azi îl descoperă drept potențial prezideniabil al PNL, așa cum a făcut-o Traian Băsescu. La fel ca președintele Klaus Iohannis, și Băsescu a avut grijă ca pe durata mandatului de președinte să nu crească nimic în jurul său, cultivând nulități și obedienți pentru a-și asigura liniștea și pentru a-și conserva puterea. Așa incompetenți cum sunt cei doi, Ciucă și Ciolacu au reușit cumva ceea ce expertului în incompetență, Traian Băsescu, nu i-a prea ieșit: să țină o guvernare coerentă, fără crize peste crize, remanieri, certuri și scandaluri publice care blocau decizia guvernamentală.

Cu vasta sa experiență politică în incompetență, Traian Băsescu are, desigur, capacitatea de a face diferența între un politician veritabil și un merticar. Dar când moștenirea lui politică este zero, când din punct de vedere strict politic, nu administrativ, unde are meritele sale incontestabile, a eșuat lamentabil, decența îl obligă la tăcere. Așa cum spuneam însă, politicienii care au primit la viața lor cel puțin un nume conspirativ, în cazul său Petrov, nu prea știu ce înseamnă decența.

Asta se cheamă tupeu de politician îmbătrânit în rele: după ce alegătorii te-au scos pe tușă, tu să faci pe arbitrul.