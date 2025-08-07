G4Media.ro
„Arta poate schimba vieţi": De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în…

sursa foto: Facebook/ Kevin de Bruyne

„Arta poate schimba vieţi”: De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi

Sportz7 Aug 0 comentarii

Noul mijlocaș al celor de la Napoli Kevin De Bruyne a scos la licitaţie un tablou din colecţia sa personală, încasările urmând să fie donate unei asociaţii care ajută copiii bolnavi, relatează L’Equipe, citată de News.ro.

„În calitate de tată, sunt profund afectat de numărul copiilor care suferă de boli metabolice. Sunt boli rare, dar adesea mortale, care necesită urgent cercetări mai aprofundate”, a declarat internaţionalul belgian în vârstă de 34 de ani într-o postare publicată joi pe contul său de Instagram. „Arta poate schimba vieţi. Este şansa voastră de a face ceva”, a completat el.

Expusă la Galeria de Artă Robinson din Knokke, pânza aleasă de noul jucător al echipei Napoli, intitulată „7Z2Q#CB”, a fost realizată de artistul german Claus Bestermann, specialist în pictură abstractă.

Agentul lui Bestermann, Jos de Troyer, apropiat al familiei De Bruyne, i-a făcut propunerea fostului mijlocaş al Manchester City. „Nu a trebuit să-i cer decât o singură dată şi a acceptat imediat. Kevin este tată a trei copii şi foarte implicat în tot ceea ce fac. De asemenea, este extrem de pasionat de sănătatea copiilor. Este un subiect care îi este foarte drag”, a declarat De Troyer.

Profitul obţinut din vânzare va fi folosit în special pentru finanţarea cercetării în domeniul bolilor metabolice, care sunt uneori greu de identificat. Licitaţia va avea loc în noiembrie şi va include şi alte tablouri, precum şi maşini rare.

 

