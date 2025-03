Arne Slot, tehnicianul lui Liverpool, după ce a fost eliminat de PSG: „A fost cel mai bun meci în care am fost implicat ca antrenor”

Liverpool, una dintre marile favorite la câștigarea Champions League, a părăsit competiția în optimi, după ce a fost învinsă la penaltiuri de PSG. La finalul duelului de pe Anfield, Arne Slot, tehnicianul „Cormoranilor” a spus că nu sunt multe de reproșat și că „a fost cel mai bun meci în care am fost implicat ca antrenor”.

În vârstă de 46 de ani, Arne Slot a făcut o analiză a eliminării premature din Liga Campionilor. Liverpool a încheiat faza grupelor pe locul întâi și era văzută ca mare favorită la cucerirea trofeului.

PSG s-a impus însă cu 1-0 după 120 de minute, iar la penalituri parizienii au fost mai inspirați decât rivalii lor.

„Nu sunt multe lucruri de reproşat, a fost cel mai bun meci în care am fost implicat ca antrenor şi sunt mulţumit de performanţa băieţilor, mai ales dacă ne raportăm la cum s-a jucat faţă de turul de la Paris.

A fost un meci cu de toate, ca privitor nu îţi puteai dori mai mult. Din perspectiva lui Liverpool, există dezamăgire, evident, mai ales că am terminat pe locul întâi grupa.

Dar ne-am creat multe şanse, la 1-0 am avut mai multe ocazii de a egala, ca să nu mai spun despre oportunitățile ratate în debutul partidei.

Dar, dacă la Paris am avut noroc, acum acesta ne-a lipsit. Am pierdut la penalty-uri, iar noi olandezii, ştim foarte bine cum te simţi când eşti înfrânt la loteria loviturilor de pedeapsă.

E un şoc (n.r. să fie eliminaţi în optimi), dar trebuie văzute lucrurile în perspectivă. Anul trecut, Liverpool nu a jucat în Champions League, iar acum două sezoane am fost învinşi pe Anfield de Real Madrid, cu 5-2.

Am făcut o partidă mare azi, împotriva uneia dintre cele mai bune formaţii din Europa. Am luptat de la un capăt la altul al meciului, astfel că nu am ce să le reproşez jucătorilor” – Arne Slot în conferinţa de presă, citat de Eurosport.

„În cele 90 de minute de pe Anfield, nu cred că meritam să pierdem. Dacă ne raportăm la cele 180 de minute din dubla manşă, a fost corect să se ajungă în prelungiri. În prelungiri, PSG a fost mai bună”, a conchis Arne Slot.

