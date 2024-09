Armata rusă a lansat asaltul asupra orașului ucrainean Vuhledar, susțin bloggerii militari și presa rusă

Armata rusă a început asaltul asupra orașului ucrainean Vuhledar, care a rezistat de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, relatează bloggerii militari pro-ruși și mass-media de stat ruse, potrivit agenției Reuters.

„Unitățile rusești au intrat în Vuhledar, asaltul asupra orașului a început”, a scris Iuri Podoliaka, un blogger pro-rus de origine ucraineană. Mai mulți alți bloggeri militari pro-ruși au raportat, de asemenea, începerea asaltului.

Potrivit presei de stat ruse, orașul de pe un promontoriu din regiunea Donețk, descris uneori ca o fortăreață din cauza rezistenței sale îndelungate la ofensiva rusă, a fost ciuruit de forțele ruse, iar luptele sunt în curs de desfășurare în districtele sale estice.

Videoclipuri neautentificate postate pe rețelele de socializare arată un oraș supus unui bombardament intens de artilerie.

Armata rusă a făcut progrese semnificative în estul Ucrainei începând cu luna august, conform numeroaselor hărți din surse deschise.

Statul Major ucrainean a declarat marți, fără a oferi detalii, că Rusia a încercat să cucerească mai multe poziții ucrainene în apropiere de Pavlivka și Vuhledar.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat deocamdată informațiile.

