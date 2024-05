Aproximativ 11.000 de ucraineni au trecut ilegal frontiera de nord a României, de la începerea invaziei ruse

Numărul cetăţenilor ucraineni care au trecut ilegal frontiera de nord a României din cauza războiului din Ucraina este de aproximativ 11.000, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, chestorul de poliţie Florin Coman, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, transmite Agerpres.

„De la începutul conflictului în Ucraina, mai exact din data de 24 februarie 2022 şi până în prezent, la frontiera de nord a României au fost depistaţi pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Suceava aproximativ 11.000 cetăţeni ucraineni (mai exact 10.850) cu vârste între 18 şi 60 de ani, care au declarat poliţiştilor de frontieră că au fugit din Ucraina din cauza războiului”, a spus Florin Coman.

Potrivit sursei citate, în primele patru luni ale acestui an au fost înregistrate peste 1.200 de treceri ilegale.

„În primele patru luni ale anului curent, au fost înregistrate 1.218 cazuri de trecere frauduloasă a frontierei de stat din Ucraina în România, în care au fost implicaţi 2.373 cetăţeni ucraineni, din care 1.028 pe raza judeţului Maramureş, 1.066 pe raza judeţului Suceava şi 279 la graniţa judeţului Satu Mare cu Ucraina. În momentul depistării, aceştia au solicitat protecţie temporară. Din totalul detecţiilor la frontiera verde, 97,24% sunt cetăţeni ucraineni”, a precizat Florin Coman.

Conform acestuia, în anul 2023, s-a constatat o mică scădere a cetăţenilor ucraineni depistaţi la frontiera verde, faţă de anul 2022 când au fost depistaţi 4.500, din care 2.000 la graniţa Maramureşului cu Ucraina, aproximativ 1.500 pe raza judeţului Suceava, iar 1.000 pe raza judeţului Satu Mare. Însă de la începutul anului 2024 se constată o creştere a numărului de treceri a frontierei.

„De la începutul acestui an, la frontiera de nord a României se constată din nou o creştere a numărului de cetăţeni ucraineni care au fost depistaţi după ce au trecut ilegal frontiera, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2023. Dacă în primele patru luni ale anului trecut, la nivelul celor trei judeţe (366 de km de frontieră cu Ucraina) au fost depistaţi 1.062 de cetăţeni ucraineni, în acest an numărul s-a dublat, vorbim de 2.373 de cetăţeni care au fost depistaţi după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România. Analizând aceeaşi perioadă a anului trecut, pe raza judeţului Maramureş au fost depistaţi 309 cetăţeni ucraineni, iar în acest an numărul lor s-a triplat, vorbim de 1.028 de cetăţeni ucraineni depistaţi pe raza celor 163 de kilometri de graniţă a judeţului nostru cu Ucraina”, a declarat Florin Coman.

Potrivit acestuia, foarte mulţi dintre cetăţenii ucraineni care trec graniţa ilegal în România în această zonă îşi pun viaţa în pericol, până acum fiind descoperiţi 19 ucraineni decedaţi pe teritoriul românesc.

„Din păcate, mulţi dintre ei îşi pun viaţa în pericol, încercând să traverseze frontiera înot prin apa rece şi învolburată a râului Tisa sau prin Munţii Maramureşului la altitudini de până la 1.900 de metri, nefiind echipaţi corespunzător pentru terenul greu accesibil, în condiţii de iarnă cu temperaturi foarte scăzute. De când a început conflictul în Ucraina şi până în prezent, am avut parte de mai multe situaţii tragice în care 19 cetăţeni ucraineni au fost descoperiţi decedaţi, 11 pe malul românesc al râului Tisa şi 8 în Munţii Maramureşului”, a precizat şeful ITPF Sighetu Marmaţiei.

Majoritatea intervenţiilor pentru recuperarea cetăţenilor ucraineni se fac în colaborare cu Salvamont Maramureş.

„De când a început războiul în Ucraina şi până în prezent, în raza de competenţă a Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Vişeu de Sus, Valea Vişeului şi Poienile de sub Munte am avut împreună cu Salvamontul Maramureş 72 de de intervenţii în Munţii Maramureşului, în care au fost salvaţi 108 cetăţeni ucraineni, doar anul acesta am avut 20 de astfel de misiuni cu 36 de cetăţeni ucraineni salvaţi”, a mai menţionat chestorul Florin Coman.