Aproape o cincime din copiii lumii trăiesc în zone de conflict. 30 mor, în fiecare zi, cei mai mulți în Gaza și țările africane unde sunt războaie civile

Aproape unul din cinci copii (în total 473 de milioane de copii) a trăit într-o zonă de război în 2023, iar numărul de încălcări grave comise împotriva lor în astfel de locuri a crescut cu 15% în 2023, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul sondajelor, în 2005. Și cele mai mari creșteri sunt înregistrate în Sudan și în Teritoriile Palestiniene Ocupate. În medie, 31 de copii au fost uciși sau mutilați în fiecare zi, potrivit Rador Radio România.

Între timp, cheltuielile militare globale au ajuns la 2,4 miliarde de dolari, sau mai mult decât întregul PIB italian. Acestea sunt câteva dintre datele inedite din noul raport realizat de Save the Children, Stop the War on Children: Pathways to Peace.

Publicația a analizat numărul de încălcări grave confirmate împotriva copiilor din zone de conflict – care includ ucideri și mutilări, răpiri, violență sexuală, recrutare în forțe și grupuri armate, atacuri asupra școlilor și spitalelor și refuzul accesului umanitar pentru copii – și a constatat că în 2023 au existat 31.721 de cazuri documentate împotriva copiilor care trăiesc în condiții de conflict, echivalent cu o medie de 86 de infracțiuni împotriva copiilor pe zi.

O cifră care o depășește pe cea din 2022 – egală cu 27.638, în medie 76 pe zi – care fusese deja identificată ca fără precedent. Cel mai mare număr de crime a fost comis în Teritoriile Palestiniene Ocupate, unde au fost confirmate 8.434 de încălcări grave – un sfert din numărul total – o creștere cu 170% față de anul precedent. Urmează Republica Democratică Congo (cu 3.805 de cazuri verificate, o creștere față de 2.420 de cazuri în 2022) și Somalia (cu 2.290 de cazuri verificate, o scădere ușoară față de 2.783 de cazuri în 2022).

Cea mai mare creștere referitoare la încălcările grave a fost înregistrată în Sudan, unde cazurile au crescut de cinci ori din 2022, de la 317 la 1.759 de cazuri.

În 2023, la nivel mondial, au fost documentate 11.338 de cazuri de ucidere și mutilare a copiilor aflați în zone de conflict, o creștere cu 31% față de anul precedent. Aceasta înseamnă că în medie 31 de copii pe zi – o clasă întreagă – își pierd viața sau sunt mutilați. Mai mult de o treime erau copii palestinieni. Episoadele de refuzare a accesului umanitar – o altă încălcare gravă împotriva copiilor aflați în conflict – au atins, de asemenea, un maxim istoric, cu 5.158 de incidente în 2023, față de 3.931 în anul precedent – și de peste 11 ori mai mult decât în ​​urmă cu un deceniu. Teritoriul Palestinian Ocupat a înregistrat 3.250 de episoade de refuzare a accesului umanitar în 2023, cel mai mare număr înregistrat vreodată într-un context de conflict.

Raportul a mai arătat că, în ultimele trei decenii, s-a înregistrat o creștere dramatică a numărului de copii care trăiesc sub povara războiului, 473 de milioane în 2023, sau 19% din populația infantilă a lumii. Acest procent aproape s-a dublat față de aproximativ 10% din populația copiilor din lume la mijlocul anilor 1990, în timp ce dreptul copiilor la protecție în timpul conflictelor continuă să fie ignorat.

Impactul economic al violenței, inclusiv costurile de prevenire, izolare și gestionare a consecințelor, a crescut constant, ajungând la 19,1 trilioane de dolari la paritatea puterii de cumpărare (PPP), în 2023.

„Acest raport este devastator și nu lasă nicio îndoială: lumea devine din ce în ce mai periculoasă pentru copii. În ultimii ani, la nivel global, am observat progrese în ceea ce privește drepturile și protecția copiilor, dar în țările aflate în război situația se înrăutățește dramatic. Asistăm la o creștere continuă a cheltuielilor militare globale, în timp ce investițiile în prevenirea conflictelor sunt în scădere. Acest lucru arată că ne concentrăm asupra aspectelor greșite, iar consecințele sunt devastatoare. Conflictele în curs în Republica Democrată Congo, în Teritoriile Palestiniene Ocupate, în Sudan, în Ucraina și în multe alte țări, au înregistrat o escaladare teribilă a atacurilor împotriva copiilor, școlilor și spitalelor: încălcări care au stârnit indignare globală, dar fără un angajament real și semnificativ pentru pace”, a declarat Inger Ashing, CEO al Save the Children International.

„Statele trebuie să acționeze. Trebuie să respecte standardele de conduită în conflicte. Trebuie să ceară socoteală responsabililor. Trebuie să protejeze accesul umanitar. Au nevoie de planuri de pace pe termen lung. Şi trebuie să susțină reziliența și redresarea copiilor. Viitorul a milioane dintre ei depinde de intervenții imediate și rapide”, concluzionează raportul.

„Cazurile documentate de crime împotriva copiilor în zonele de conflict sunt îngrozitoare, dar aceste cifre sunt probabil doar vârful aisbergului. Vorbim despre 473 de milioane de copii – sau 19% la nivel global – care trăiesc în zone de conflict, dar fiecare dintre acești copii are o poveste și o experiență unică de conflict”, a comentat Gudrun Østby, profesor de cercetare la Peace Research Institute din Oslo.

„În ultimele decenii, numărul lor a crescut constant, aproape dublându-se în comparație cu anii 1990. Acum, mai mult ca niciodată, nevoia de a proteja milioanele de minori, care trăiesc în țările aflate în conflict, este critică și urgentă”.