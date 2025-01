Apartamentul din Sex And The City, închis cu porți pentru a ține turiștii la distanță

Proprietarul casei din New York care apare în serialul Sex And The City a primit permisiunea de a instala o poartă pentru a ține la distanță turiștii care pătrund fără voie. Clădirea brownstone cu trei etaje din Greenwich Village a fost folosită pentru filmările exterioare ale apartamentului lui Carrie Bradshaw în serial. Bradshaw a fost interpretată de Sarah Jessica Parker, transmite Sky News.

Acum, Comisia de conservare a monumentelor istorice din New York a aprobat o cerere pentru instalarea unei porți din cauza „prezenței nesfârșite a interesului pentru scara mea celebră”, potrivit proprietarului Barbara Lorber.

Casa se află în districtul istoric Greenwich Village, care este desemnat ca fiind în Registrul Național al Locurilor Istorice din SUA – echivalentul american al unei clădiri enumerate în Regatul Unit.

Dna Lorber, care deține clădirea din 1978, a declarat comisiei: „Am sperat literalmente zeci de ani că acest lucru va trece.

„Dar în acest moment, cred că chiar și cineva atât de încăpățânat ca mine trebuie să recunoască faptul că acest lucru nu va dispărea în viitorul apropiat.”

Ea a adăugat că, zi și noapte, a văzut vizitatori făcând fotografii cu blițul, vorbind tare și postând pe rețelele de socializare. Unii au adăugat graffiti sau și-au scrijelit inițialele în tocul ușii, a adăugat ea într-o scrisoare trimisă comisiei.

Treptele clădirii au fost înlănțuite cu un panou „Acces interzis”, dar acest lucru nu a reușit să îi descurajeze pe fanii spectacolului.

„Se cațără peste lanț, pozează, dansează sau se întind pe trepte, urcă până sus pentru a se uita prin ferestre, încearcă să deschidă ușa de la intrarea principală sau, când sunt beți târziu în noapte, sună la sonerii”, a scris dna Lorber.

Sex And The City a urmărit viața și relațiile lui Bradshaw și ale celor trei prietene ale sale timp de șase sezoane, începând din 1998.

În serial, Bradshaw locuia în Upper East Side din Manhattan, care în viața reală se află la aproximativ șase kilometri de clădirea din Greenwich Village.

Serialul a dat naștere la două filme și la continuarea serialului And Just Like That… Alte case prezentate în emisiuni TV populare au fost, de asemenea, vizitate de un număr mare de turiști, inclusiv clădirea folosită pentru filmările exterioare ale apartamentului din Friends și o casă din New Mexico folosită în emisiunea Breaking Bad.