Apa lor, viitorul lor. Cum pregătim copiii pentru un viitor mai responsabil cu apa

Dacă întrebi orice părinte, probabil fără excepție, îți va spune că-și dorește ce e mai bun pentru copilul său și că vrea să-l pregătească pentru viitor cum se poate mai bine.

Nu suntem noi în măsură să le spunem părinților cum să-și educe copiii, la ce să spere, în ce să creadă, ce să învețe, cum să se manifeste. Asta e treaba sistemului de educație și a fiecărui părinte în parte.

Putem, însă, să ajutăm părinții să-și educe (citește: să-și ajute) copiii atunci când vine vorba despre apă, combustibilul primordial al vieții.

Lucrăm de peste două decenii cu apa, o studiem, o înțelegem și o respectăm. Am contribuit decisiv la formarea unei piețe de servicii de apă, am inovat și inovăm, iar de câțiva ani am pornit hotărât pe o direcție strategică nouă, în care să permitem românilor să aibă acces la apă bună de maniere cât mai sustenabile și mai responsabile cu mediul.

„De ce să-i fac eu copilului educație pentru apă?”

Pentru că e nevoie. Nu-i place nimănui să admită asta, dar poluarea și schimbările climatice își fac simțită prezența și în România, o țară unde generațiile trecute erau mândre că are „pământ și ape multe și izvoare călătoare”, vorba poetului. Și tocmai abundența apei are drept consecință faptul că actualele generații încă nu tratează resursa națională de apă cu responsabilitate. Semnale de alarmă există deja – și e de datoria noastră, a tuturor, să asigurăm generațiilor viitoare o educație privind tratarea cu responsabilitate a apei.

„Și ce să-i spun copilului legat de apă?”

Să-l creșteți arătându-i la fiecare pas ce înseamnă să fie responsabil cu apa. Sunt chestii de bun simț și absolut simple – sinonime, în bună măsură, cu absența risipei. Să nu lase să curgă apa degeaba la chiuvetă. Să facă mai degrabă un duș rapid, decât să umple cada când se spală. Să folosească butonul pentru jet scurt de apă de la rezervorul WC-ului ca să tragă apa după ce face pipi. Să arunce deșeurile selectiv, și niciodată în natură, ca să nu polueze și mai mult. Și, poate cel mai important lucru – să învețe să bea apă fără să consume și plastic de unică folosință pentru asta.

PET-ul – Binecuvântare și blestem

Tereftalatul de polietilenă – pe care-l cunoaștem sub abrevierea PET – a fost o binecuvântare pentru economia globală, pentru ca acum să fie un blestem. Pe de o parte, numeroase alimente – inclusiv apa – au devenit mult mai accesibile grație ambalajelor de plastic de unică folosință. Pe de altă parte, sufocăm planeta cu PET-urile, iar această realitatea nu e doar mult mai vizibilă, ci și mult mai costisitoare. De ce amintim acest lucru – pentru că aveți, părinți, posibilitatea nu doar să explicați acest lucru copiilor, ci și să le oferiți alternative în care să poată bea apă fără să consume și PET-uri pentru asta.

…iar acesta e principalul motiv pentru care vă scriem azi, de Ziua Copilului

Orice învăț are și dezvăț, spune o vorbă populară – iar asta e valabil, mai ales, pentru noi, adulții, cei „învățați” cu apa la PET ieftină și la discreție, pe raftul fiecărui magazin alimentar. E de datoria noastră să pregătim copiilor un viitor în care PET-ul, oricât de sigură va fi fost reciclarea acestuia, să devină excepția, și nu regula când vorbim de hidratarea zilnică, a noastră și a familiei noastre.

Iar aici putem ajuta noi. Apelând la un serviciu de apă potrivit nevoilor și bugetului – fie unul cu apă îmbuteliată în sticle reutilizabile, livrată regulat, fie cu un sistem de filtrare a apei din rețea – puteți reduce până la eliminare plasticul de unică folosință consumat pentru a vă satisface nevoia zilnică de apă. Folosiți în casă pahare de sticlă și nu de plastic. Învățați copilul să poarte cu el un bidon reutilizabil cu apă, pe care să-l încarce acasă și din care să bea de-a lungul orelor de școală sau în alte ocazii. Dați-le apă în astfel de sticle, umplute de-acasă, atunci când plecați la drum. Și, poate cel mai important, fiți model pentru copiii voștri și faceți voi primii aceste schimbări.

Indiferent ce cadou de moment faceți copiilor de Ziua Copilului, cel mai bun cadou pe care-l puteți oferi e un viitor mai sigur și mai curat.

Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumim că ne-ați citit apelul și sperăm să conteze în alegerile de azi, făcute cu gândul la viitorul lor și la apa lor.

Echipa La Fântâna