”Anul care n-a fost”, despre absurdul și fragilitatea oamenilor în societatea românească dominată de teama comunismului, se lansează duminică la Festivalul de Film de la Veneția / De când poate fi văzut în cinematrografe

„Anul Nou care n-a fost / The New Year That Never Came” va avea premiera mondială pe 1 septembrie 2024, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, în cadrul secțiunii competitive Orizzonti. Primul lungmetraj semnat de Bogdan Mureșanu va putea fi mai apoi văzut de publicul larg din 24 septembrie, în cinematografele din România.

Proiecția, din cadrul celui mai vechi festival din lume, va avea loc la Sala Darsena, la ora 14:15 (ora locală), în prezența regizorului Bogdan Mureșanu. Alături vor fi și o parte din distribuția fimului, actori precum Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin și Ada Galeș, dar și producătorii producției.

Filmul va mai avea alte două proiecții programate pe 2 septembrie în Sala Astra 2, de la ora 16:30, respectiv în Sala Astra 1, de la ora 16:45.

Premiera mondială a filmului va fi sărbătorită cum se cuvine! Producătorul asociat, Theo Nissim, prin intermediul hub-ului cultural Conceptual Lab by Theo Nissim, va găzdui o recepție dedicată evenimentului. La cocktail-ul de la Veneția sunt invitați atât cei care fac parte din reușita producției, cât și personalități importante din industria cinematografică. Om de afaceri și filantrop, Theo Nissim este recunoscut pentru evenimentele pe care le dedică producțiilor românești și industriei locale de film. De-a lungul timpului, acesta a organizat evenimente asemănătoare în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes sau în cadrul TIFF.

„Premiera mondială a filmului „Anul Nou care n-a fost”, la Veneția, este un moment special pentru noi toți. Este o onoare să celebrăm acest debut cu echipa filmului și cu invitați din industria cinematografică. Prin recepția organizată de Conceptual Lab by Theo Nissim, ne dorim să marcăm această realizare și să continuăm să susținem cinematografia românească la nivel internațional,” spune Theo Nissim, producător asociat.

Filmul, plasat în contextul revoluției din 1989, explorează absurdul și fragilitatea umană într-o lume dominată de frică, continuând povestea din scurtmetrajul premiat „Cadoul de Crăciun”. După proiecțiile de la Veneția, filmul va fi lansat în cinematografele din România pe 24 septembrie 2024, distribuit de Forum Film România. Producția, susținută de parteneri importanți precum Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei și Conceptual Lab by Theo Nissim, este o realizare cinematografică remarcabilă ce aduce în prim-plan nume de referință ale cinematografiei românești, contribuind semnificativ la peisajul cultural actual.

Conceptual Lab by Theo Nissim este un proiect inovator fondat de Theo Nissim, antreprenor și om de afaceri din Silicon Valley. Asociația își propune să promoveze artiștii contemporani în diverse domenii culturale și să creeze un spațiu de întâlnire între aceștia și publicul larg. Lansată în 2015, Conceptual Lab a găzduit numeroase evenimente culturale și artistice, contribuind activ la peisajul cultural global. În cei 10 ani de activitate, organizația s-a implicat activ în industria cinematografică, susținând filme premiate precum recentul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, câștigătorul premiului „Queer Palm”, la Festivalul de Film de la Cannes 2024. Printre acțiunile Conceptual Lab se numără și patronarea Bursei ,,Alex,Leo Șerban” din cadrul TIFF sau oferirea premiului ,,Tânăra speranțăr”, din cadrul Premiilor GOPO.