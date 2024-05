Anthony Hopkins îl va interpreta pe marele compozitor Handel, într-un film biografic centrat pe opera corală epică Messiah

Un nou film biografic despre un compozitor va ajunge pe ecrane. Anthony Hopkins, de două ori laureat al premiului Oscar, urmează să îl interpreteze pe marele compozitor din secolul al XVIII-lea George Frideric Handel în „The King of Covent Garden”, relatează classicfm.com.

George Frideric Handel, născut în Halle (în prezent, Germania de astăzi) și naturalizat britanic mai târziu, a fost una dintre cele mai de succes figuri muzicale ale secolului al XVIII-lea.

Într-un film recent anunțat, „The King of Covent Garden”, aclamatul actor Sir Anthony Hopkins îl va interpreta pe marele compozitor, în timp ce acesta și-a scris opera corală epică Messiah în doar 24 de zile, în vara anului 1741.

Hopkins însuși are o relație strânsă cu muzica clasică, deoarece a început să cânte la pian la vârsta de șase ani înainte de a studia la Royal Welsh College of Music and Drama din Cardiff. El a jucat rolul Papei Benedict al XVI-lea care cântă la pian în filmul The Two Popes din 2019 și chiar a avut un vals scris de el interpretat de André Rieu și orchestra sa.

„Hopkins și Händel sunt maeștri ai artei lor și împreună creează un eveniment cinematografic vesel și înălțător”, a declarat Tim Haslam, fondatorul Embankment Films.