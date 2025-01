Anca Todoni și Gabriela Ruse, la un pas de tabloul principal de la Australian Open

Anca Todoni și Gabriela Ruse au acces, miercuri, în ultimul tur al calificărilor contând pentru Australian Open 2025. Lucrurile nu au stat la fel de bine pentru Miriam Bulgaru: a fost eliminată în turul al doilea al calificărilor de la Melbourne.

Todoni (20 de ani, locul 110 WTA) a trecut fără mari bătăi de cap de Leyre Romero Gormaz (22 ani, 159 WTA), scor 6-3, 6-2. Partida a durat o oră și 23 de minute.

În meciul decisiv pentru calificarea pe tabloul principal de la Australian Open, Anca Todni va da peste americanca Varvara Lepchenko (38 ani, 128 WTA), în faţa căreia a câştigat în calificări la Bogota, anul trecut, cu 7-6(4), 6-4.

Anca continues to play well on her quest to make it into the Australian Open main draw. she is now only 1 more win away. Anca Todoni defeated Leyre Romero Gormaz 6-3, 6-2.

Anca will face winner between Heather Watson and Varvara Lepchenko in the qualifying final. pic.twitter.com/AVBEz5hjZk

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 8, 2025