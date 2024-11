Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti: Nicio decizie luată în această perioadă crucială nu ar trebui să limiteze dreptul românilor de a vota liber sau să pună în pericol credibilitatea procesului electoral

Scopul fundamental al unor alegeri libere şi corecte este de a asigura că cei care guvernează au un mandat clar din partea cetăţenilor pe care îi reprezintă, afirmă ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Kathleen Kavalec.

„Nicio decizie luată în această perioadă crucială nu ar trebui să limiteze dreptul românilor de a vota liber sau să pună în pericol credibilitatea procesului electoral”, a precizat diplomatul american, într-o declaraţie transmisă sâmbătă seara presei.

Kathleen Kavalec menţionează că, „în ultimele zile, mulţi români şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la alegeri, inclusiv rezultatele surprinzătoare din primul tur al alegerilor prezidenţiale, rapoartele despre încălcări legate de utilizarea reţelelor sociale în campania electorală şi lipsa de transparenţă în finanţare, precum şi decizia de renumărare a voturilor”.

„Speranţa noastră este ca, indiferent de deciziile luate de autorităţile române sau de candidaţi în zilele următoare, reputaţia României ca partener democratic de încredere în Europa şi în comunitatea euro-atlantică să rămână intactă”, punctează ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

DECLARAŢIA AMBASADORULUI SUA KATHLEEN KAVALEC

30 noiembrie 2024

STATEMENT BY U.S. AMBASSADOR KATHLEEN KAVALEC

November 30, 2024

In recent days, many Romanians have expressed concerns over the course of their national elections, including the surprising results of the first round of the presidential elections, reports of campaign violations on use of social media and lack of transparency in financing, and the decision to conduct a recount of those results.

Our hope is that whatever decisions might or might not be taken by Romanian authorities and by the candidates themselves in the days ahead, Romania’s strong track record as a reliable democratic partner in Europe and in the Euro-Atlantic community will not be tarnished.

The fundamental purpose of a free and fair election is to ensure that those who govern have a clear mandate from the people they represent. No decision made during this crucial period should limit the right of Romanians to vote freely nor further put at risk the credibility of the election process.