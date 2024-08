Ambasada Chinei cere partidului REPER “măsuri concrete pentru controlarea comportamentului anumitor membri”, după ce Cătălin Teniță a participat la summitul IPAC din Taiwan

Ambasada Chinei a transmis o scrisoare REPER în care cere partidului să ia “măsuri concrete pentru controlarea comportamentului anumitor membri”, după ce deputatul Cătălin Teniță a participat la summitul Alianței Interparlamentare pentru China (IPAC) din Taiwan, o organizație internațională critică la adresa Beijingului.

Scrisoarea, datată 31 iulie. 2024, a fost postată pe contul X (ex-Twittter) al IPAC. La summitul IPAC a fost prezent și liberalul Alexandru Muraru.

#NEW on 31st July the Chinese Embassy in Romania wrote to the party of Cătălin Tenita MP (@catalintenita) after he attended #IPACTaipei24.

The letter urges his party leadership to:

“…take concrete measures to control the behaviour of certain members”. pic.twitter.com/A9GvUiFRKq

— Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) August 4, 2024