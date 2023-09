Albumul „The Dark Side Of The Moon” al trupei britanice Pink Floyd va fi proiectat la Planetariul Brașov / Pentru achiziționarea lui s-a plătit 10.000 de dolari

Pe 27 februarie 1973, casa de discuri EMI Records a susținut o conferință de presă pentru prezentarea de debut a noului album al lui Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, la Planetariul din Londra. Albumul a făcut istorie în rockul mondial, iar după o jumătate de secol de la lansare, în 100 de planetarii din lume iubitorii trupei britanice pot asculta The Dark Side Of The Moon în timp ce vizalizează imagini din misiunile spațiale, relatează Bună Ziua Brașov.

Spectacolul „50 Pink Floyd -The Dark Side of the Moon” include cele 10 piese ale albumului iar proiecția inlude elemente grafice caracteristice trupei britanice, dar și simulări astronomice.

În România, singurul planetariu care găzduiește această proiecție este cel de la Brașov, iar potrivit directorului Grădinii Zoologice Brașov (în cadrul căreia funcționează planetariul), Alin Pânzaru, pentru achiziționarea acestei proiecții a fost plătită suma de 10.000 de dolari.

Proiecțiile vor fi în fiecare zi, începând cu ora 18.00, cu excepția zilelor de luni.

Prețul unui bilet este de 25 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii, studenți și pensionari.