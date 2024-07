Aflux de turiști în Retezat, pe fondul temperaturilor caniculare / Diferențele de temperatură pot trece de 10°C / ”Am plecat de la 41° de la Timișoara, am venit în Retezat, am făcut un jogging”

Mulţi turişti s-au refugiat în aceste zile în Masivul Retezat, unde temperatura de afară a fost mult mai uşor de suportat, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Oamenii spun că diferențele de temperatură pot ajunge și la mai bine de 10°C, față de zonele dintre blocurile de la oraș care acumulează căldură pe parcursul zilei.

În stațiunea Râușor, termometrul s-a menținut constant, în jurul valorii de 26° deși în orașe temperaturile urcau binișor spre 40°C.

“Am plecat de la 41° de la Timișoara, am venit în Retezat, am făcut un jogging puțin, am alergat la cascadă și acum mergem să mâncăm un grătărel”, spune o turistă.

“Am primit o invitație de la nepoate și am venit în Retezat. Mi-am adus aminte de copilărie. O zi minunată”, mărturisește o altă turistă.

Turiștii sunt sfătuiți de către salvamontiști să întrebe la refugii care este starea traseelor și să aibă grijă atunci când își pregătesc rucsacul de munte.

“Vine multă lume în Retezat, în zilele astea. La noi este o diferență de temperatură spre răcoare. De aceea și avem afluxul acesta de turiști. În continuare recomandările noastre sunt să se ferească de temperaturile extreme, să poarte un echipament adecvat pentru drumeție, respectiv bandană, pălărie, șapcă, să se hidrateze în permanență cu rezervele de apă sau cu sursele de apă potabile de pe vale, să respecte natura, să respecte traseele turistice și recomandările noastre”, spune un salvamontist.

Stațiunea Râușor este poartă de intrare în masivul Retezat și este situată la 1.300 metri altitudine. În ultimii ani, stațiunea s-a dezvoltat constant, preferată de familiile cu copii.