Adresa de e-mail a lui Bernard Arnault, cel mai bogat om din Europa, a fost făcută publică din greșeală de guvernul britanic

Marea Britanie a comis o gafă atunci când a făcut publică adresa de e-mail a celui mai bogat om din Europa, Bernard Arnault, scrie Fortune. Vineri, oficialii guvernamentali au trimis un e-mail în care detaliau planul pentru un summit privind investițiile care a început luni. Conferința are o listă de invitați din mediul de afaceri și lideri politici pe care Regatul Unit încearcă să îi seducă în încercarea de a-și stimula investițiile.

Dar nota a fost trimisă unor lideri de afaceri, inclusiv CEO-ul grupului de lux LVMH, Bernard Arnault, și altora, și a fost vizibilă pentru toți destinatarii.

Guvernul și-a cerut scuze pentru derapaj, spunând că a fost „o eroare umană administrativă”.

„Luăm foarte în serios protecția datelor și am sesizat Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) cu privire la această problemă”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Afaceri și Comerț (DBT) într-o declarație pentru Fortune.

DBT a refuzat să comenteze cu privire la numărul de destinatari ai e-mailului.

Un purtător de cuvânt al ICO a declarat pentru Fortune: „Am primit un raport din partea Departamentului pentru Afaceri și Comerț după ce un e-mail a fost trimis fără a se utiliza funcția blind carbon copy [bcc]. După ce am analizat informațiile furnizate, am oferit consiliere privind protecția datelor și am închis cazul fără alte acțiuni.”

Arnault este una dintre cele mai influente persoane din Europa. Imperiul său de lux LVMH valorează 318 miliarde de euro și este considerat un indicator al industriei modei.

Miza nu putea fi mai mare pentru Regatul Unit în perioada premergătoare summitului de investiții de luni, care se dorește a fi ziua de prezentare a prim-ministrului Keir Starmer și a guvernului său către investitori. Evenimentul a atras personalități din lumea afacerilor de profil înalt, printre care fostul director general al Google, Eric Schmidt, și directorul executiv al Universal Music Group, Lucian Grainge. Au existat, de asemenea, unele excluderi A-list, cum ar fi Elon Musk.

Știrile sugerează că unii participanți sunt frustrați de lipsa de informații, deoarece conferința are loc cu doar câteva săptămâni înainte de prezentarea bugetului Partidului Laburist, care se așteaptă să includă creșteri de taxe. Conducerea lui Starmer a fost, de asemenea, pe un teren instabil: Echipa sa de conducere a fost revizuită, iar popularitatea partidului a scăzut vertiginos de la alegerea lui Starmer.

Summitul privind investițiile poate fi o ocazie de a susține eforturile guvernului de a atrage capital străin. Anul trecut, de exemplu, fostul prim-ministru Rishi Sunak a dezvăluit investiții în sectorul privat în valoare de 29,5 miliarde de lire sterline pentru Regatul Unit.

În cadrul evenimentului în curs, Starmer a anunțat reducerea reglementărilor pentru a stimula investitorii și a transmite mesajul că Marea Britanie este „deschisă afacerilor”.

Un raport EY de la începutul acestui an a arătat că, deși Europa continentală se străduiește să atragă afaceri în urma pandemiei, Londra și Regatul Unit se descurcă bine în comparație cu rivalii lor.

Cu toate acestea, o gafă precum scurgerea de date confidențiale de e-mail, cum ar fi adresa de e-mail a lui Arnault, nu ar putea ajuta cazul Marii Britanii tocmai când guvernul încearcă să atragă investiții de la mai multe întreprinderi. Rămâne de văzut dacă Marea Britanie este suficient de convingătoare dincolo de turbulențe.