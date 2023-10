Administraţia locală din Reşiţa va înlocui gazonul dintre şinele de tramvai cu iarbă perenă adusă din import / ”Are o calitate extraordinară, este pitic, nu necesită udare nu necesită tăiere, nu necesită întreținere”

Rulourile de sedum vor înlocui, la Reşiţa, gazonul dintre liniile de tramvai din Lunca Bârzavei. Costurile cu întreţinerea gazonului sunt cam aceleaşi cu noua variantă vegetală prevăzută pentru această suprafaț, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

„La calea de rulare a tramvaiului am ales să schimbăm varianta gazon, chiar dacă observ că în media, în zona de internet, facebook diverse alte opinii că era mai frumos dacă era gazon. Doar că trebuie să înțelegem un singur lucru: gazonul este o soluție foarte pretențioasă pentru că presupune cosire cel puțin de 30 de ori într-un an, presupune obligativitatea irigării pentru că un gazon neirigat înseamnă că în luna iulie e maro şi nu mai e verde, asta presupune costuri pentru că pe lângă cosire presupune evacuarea ierbii, înseamnă procesarea acesteia. Sunt costuri suplimentare şi având în vedere acest aspect s-a ales varianta sedum pentru că are o calitate extraordinară, este pitic, nu necesită udare nu necesită tăiere, nu necesită întreținere, doar în primul an când mai dă câte o buruiană prin el până se îndesește și nu mai permite creșterea altor specii decât acel sedum și în plus are un colorit extraordinar fiind făcut din 4-5 sortimente care se importă”, susține Daniel Călin, şeful Serviciului de întreţinere a Patrimoniului Local a precizat:

Este vorba de 7.800 de metri pătrați care se vor așterne pe calea de rulare.

”Lucrările de așternere a covorului de sedum le estimăm undeva în săptămâna din 23 octombrie încolo. În mod normal ar trebui să terminăm într-o săptămână, dacă transporturile ajung la timp și putem să ne vedem de treabă. Terenul îl pregătim deja de vreo două-trei săptămâni, lucrăm la nivelarea pământului dintre șine pentru a putea ulterior aşterne frumos rulourile de sedum”, spune Daniel Călin.