Adio, bodyguarzi? Roboții de securitate încep să ia locul paznicilor umani în clădirile rezidențiale din SUA

Din New York în Hawaii, oamenii pot observa roboți de securitate echipați cu o serie de senzori care patrulează în perimetrul unor comunități rezidențiale și clădiri de apartamente. Roboții de securitate devin rapid alternativă la echipele de bodyguarzi, dar stârnesc îngrijorări cu privire la problemele legate de confidențialitate și la potențialele pierderi de locuri de muncă în domeniul securității, potrivit CNN.

Criticii ridică semne de întrebare cu privire la eficiența lor în menținerea siguranței publice.

Experții și producătorii spun că adevăratul lor punct forte constă în colaborarea cu agenții de securitate cu ajutorul tehnologiilor lor avansate.

Ce pot face acești roboți? Roboții de securitate posedă o serie de instrumente care le lipsesc oamenilor:

Imagistică și înregistrare video de înaltă definiție la 360°

Recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare

Detectarea semnalelor pentru dispozitive mobile

Proiectarea și înregistrarea audio bidirecțională

Detectarea mișcării și a obiectelor fizice din fața robotului și evitarea coliziunii

Detectarea problemelor de mediu cu ajutorul senzorilor de fum și monoxid de carbon

Navigarea prin medii periculoase

Roboții de securitate pot funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și excelează în aspectele repetitive ale muncii, cum ar fi statul în post sau parcurgerea unui traseu prestabilit. Roboții permit oamenilor să îndeplinească sarcini practice care necesită empatie și simpatie.

Cofondatorul unei companii care produce roboți, ei nu sunt dotați cu nicio formă de forță letală.

Roboții de securitate circulă deja pe unele străzi din Atlanta și San Diego, iar prezența lor se extinde în departamentele de poliție, unde sunt integrați în operațiunile de aplicare a legii.

În 2023, primarul orașului New York, Eric Adams, și Departamentul de Poliție al orașului New York au prezentat un Knightscope K5 care va patrula în Times Square și în metroul orașului însoțit de un ofițer de poliție. În luna februarie a acestui an, poliția din New York a confirmat că robotul și-a încheiat perioada de testare și a fost ulterior retras de pe străzi.

La începutul acestui an, poliția statului Massachusetts a utilizat un robot cu patru picioare în timpul unei confruntări de șapte ore cu un suspect în Boston. Robotul Roscoe a încasat un glonț în timp ce încerca să localizeze atacatorul.

Trei roboți au fost desfășurați în San Diego la începutul acestui an. Unul dintre aceștia monitorizează zona unei comunități de apartamente din Claremont, unde funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a menține locuitorii în siguranță și pentru a-i feri de hoții de mașini.