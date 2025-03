Actorul Richard Chamberlain, starul ”Shogun” şi ”The Thorn Birds”, a murit la vârsta de 90 de ani

Actorul Richard Chamberlain, care a devenit cunoscut în anii ’60 în serialul medical ”Dr. Kildare”, starul ”Shogun” şi ”The Thorn Birds” a murit sâmbătă, la vârsta de 90 de ani, transmite News.ro.

Potrivit agentului său, contactat de Variety, actorul a murit în urma unui accident vascular cereberal (AVC) în Hawaii.

”Mult iubitul nostru Richad este acum cu îngerii”, a anunţat într-un comunicat fostul soţ al lui Richard Chamberlain, Martin Rabbett.

”El este liber şi zboară către fiinţe dragi care ne-au precedat. Am fost binecuvântaţi să cunoaştem un suflet atât de uimitor şi iubitor. Dragostea nu moare niciodată. Iar dragostea noastră este sub aripile sale, ridicându-l către noua mare aventură”, scrie el.

DEBUT ÎN TELEVIZIUNE, APOI TEATRU

Născut în 1934 la Beverly Hills, Richard Chamberlain îşi încearcă norocul la Hollywood după ce trece prin armata americană şi obţine în 1961 rolul principal în serialul Dr Kildare.

În această soap-opera medicală, difuzată de postul american NBC, îl încarnează pe medicul James Kildare, un rol care-i aduce un Glob de Aur şi-l va transforma într-un idol al micului ecran.

La oprirea serialului, Richard Chamberlain se exilează în Regatul Unit, unde se lansează în teatru. Joacă în numeroase piese clasice, precum Hamlet şi Richard al II-lea ale lui William Shakespeare.

la sfârşitul anilor ’70, actorul încearcă cinematografia şi filmează în mai multe filme de aventură precum ”Cei trei muşchetari” (1973), în care îl joacă rolul lui Aramis, alături de Michael York şi Charlton Heston, sau ”Contele de Monte Cristo”.

”REGELE MINISERIALELOR”

Însă în anii ’80 ia o nouă întosătură cariera lui Richard Chamberlain.

Supranumit ”regele miniserialelor” de ziarul The New York Times (NYT), actorul îşi multiplică rolurile în producţii televizate precum ”Contele de Minte Cristo” (1975), în care joacă rolul lui Edmond Dantès, sau ”Shogun” (1980), o adaptare a romanului lui James Clavell, în care joacă rolul unui navigator englez care se cufundă în Japonia feudală.

Trei ani mai târziu bulversează publicul în ”The Thorn Birds” (”Pasărea Spin”) (1983), în care îl interpretează pe Ralph de Bricassart, nn preot sfâţiat între vocaţia sa şi o dragoste interzisă, un rol care-i aduce un Glob de Aur în 1984.

În cinematografie, Richard Chamberlain devine primul actor care-l interpretează pe amnezicul Jason Bourne în adaptarea televizată a cărţii ”The Bourne Identity” a lui Roger Young în 1988.

El obţine notorietate încarnându-l pe celebrul aventurier Allan Quatermain, alături de Sharon Stone, în filmele ”King’s Solom Mines” şi ”Allan Quatermain and the Lost City of Gold” al lui J. Lee Thompson.

Richard Chamberlain, care a apărit rar pe ecran în ultimii ani, a jucat în serialul ”Desperate Housewives” în 2007 şi ”Twin Peaks: The Return” în 2017.

Discret în privinţa sa vieţii sale private o mare parte a carierei, actorul şi-a dezvăluit homosexualitatea în 2003, în autobiografia ”Shattered Love: A Memoir”, care la transformat într-una dintre figurile marcante ale comunităţii gay la Hollywood.

