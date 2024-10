Actorul Daniel Day-Lewis revine în cinematografie după 7 ani de pensie, pentru a juca în filmul fiului său

La șapte ani după ce și-a anunțat retragerea din actorie, Daniel Day-Lewis, câștigător a trei premii Oscar, revine pe ecran pentru Anemone, un lungmetraj regizat de fiul său, Ronan Day-Lewis, arată Vanity Fair.

Produs de Focus Features și de compania de producție a lui Brad Pitt, Plan B, Anemone se pare că explorează „relațiile complexe dintre tați, fii și frați și dinamica legăturilor familiale”. Day-Lewis joacă alături de Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley și Safia Oakley-Green. Actorul în vârstă de 67 de ani este, de asemenea, implicat în spatele producției, după ce a scris scenariul împreună cu fiul său în vârstă de 26 de ani.

Day-Lewis a vorbit mult în 2017 despre încheierea carierei sale de actor, în timpul turneului de presă pentru filmul ”Phantom Thread” al lui Paul Thomas Anderson. „Toată viața mea, am vorbit despre cum ar trebui să mă opresc din actorie și nu știu de ce a fost diferit de data aceasta, dar impulsul de a renunța a prins rădăcini în mine, iar asta a devenit o constrângere”, a declarat el revistei W la momentul respectiv.

„Era ceva ce trebuia să fac”. Publicistul său, Leslee Dart, a confirmat vestea într-o declarație pentru The Hollywood Reporter. „Daniel Day-Lewis nu va mai lucra ca actor”, se arată în declarație. „El este extrem de recunoscător tuturor colaboratorilor și publicului său de-a lungul anilor. Aceasta este o decizie privată și nici el, nici reprezentanții săi nu vor mai face niciun comentariu pe această temă.”

Din fericire, se pare că s-ar putea să fi vorbit prea devreme. Considerat în general unul dintre cei mai mari actori ai generației sale, Day-Lewis a câștigat cele mai multe premii Oscar pentru cel mai bun actor din istoria Academiei, luând acasă trofeul pentru ”My Left Foot” din 1989, ”There Will Be Blood” din 2007 și ”Lincoln” din 2012.

De asemenea, a fost nominalizat pentru alte trei Oscaruri pentru cel mai bun actor pentru Gangs of New York din 2002, In the Name of the Father din 1993 și Phantom Thread din 2017. Înainte de anunțul său din 2017, Day-Lewis a făcut și alte declarații cu privire la retragerea din actorie, când acesta s-a retras din cinematografie la sfârșitul anilor 1990 și a intrat într-o pauză la Florența, Italia, pentru a se concentra asupra altor pasiuni ale sale: prelucrarea lemnului și cizmăria.

În 1989, Day-Lewis a plecat în mijlocul spectacolului în timp ce juca ”Hamlet” la Teatrul Național din Londra, spunând că a văzut fantoma tatălui său. Ulterior, a părăsit producția și s-a retras din actorie. Ani mai târziu, într-un interviu acordat revistei Time, actorul a susținut că vorbea poate mai mult metaforic: „S-ar putea să fi spus o mulțime de lucruri imediat după aceea și, într-o oarecare măsură, probabil că am văzut fantoma tatălui meu în fiecare noapte, pentru că, desigur, dacă lucrezi într-o piesă precum Hamlet, explorezi totul prin propria experiență”. În orice caz, de atunci nu a mai făcut nicio producție scenică.

În loc să calce pe urmele tatălui său, Ronan Day-Lewis a ales o cale artistică diferită. El este în primul rând un pictor care și-a expus lucrările la New York. Prima sa expoziție solo internațională debutează miercuri în Hong Kong.

Bătrânul Day-Lewis are trei fii: Gabriel-Kane, 29 de ani, Ronan și Cashel, 22 de ani. Așadar, dacă Daniel Day-Lewis susține că se retrage din nou după asta, să știți că există cel puțin alți doi fii care l-ar putea atrage înapoi cu propriile scenarii.