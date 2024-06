A murit Mark James, compozitorul hiturilor „Suspicious Minds” şi „Always on my mind”

Compozitorul american Mark James, creatorul unor piese de succes precum „Suspicious Minds”, popularizată de Elvis Presley, sau „Always on my mind”, a încetat din viaţă la 83 de ani, conform unui anunţ publicat joi de Houston Chronicle, transmite Agerpres. Mark James, inclus în Songwriters Hall of Fame în 2014 şi autor al mai multor hituri, printre care se numără şi „Hooked on a Feeling”, a murit la 8 iunie la domiciliul său din Nashville, a precizat joi ziarul.

Cele trei piese, „Suspicious Minds”, „Hooked on a Feeling” şi „Always on My Mind”, au figurează într-un clasament al celor mai importante 100 de melodii ale secolului XX, întocmit de organizaţia responsabilă de acordarea licenţelor muzicale BMI, a precizat Houston Chronicle.

De asemenea, „Suspicious Minds” figurează pe lista cu cele mai bune 500 de melodii din toate timpurile, realizată de revista americană Rolling Stone.

Mark James a fost recompensat cu două premii Grammy, ambele în 1983, pentru piesa „Always on My Mind”, pe care a compus-o împreună cu Wayne Carson şi Johnny Christopher.

Aceeaşi melodie a fost declarată „Cântecul anului” şi „Cântecul country al anului” după ce a fost înregistrată de Willie Nelson, piesa urcând pe poziţia a cincea a topului Billboard Hot 100 şi ajungând pe locul fruntaş în topul pieselor country.