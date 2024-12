A început Scottish Open la snooker – Adversarul lui Ronnie O’Sullivan din runda inaugurală

Ultimul turneu de puncte din acest an calendaristic din snookerul mondial este Scottish Open, întrecere care oferă premii totale în valoare de £550,400. La start se află nume importante precum Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, Mark Allen, John Higgins sau Kyren Wilson.

Ronnie O’Sullivan va debuta marți, 10 decembrie, la Scottish Open împotriva chinezului Xing Zihao, în vârstă de 20 de ani.

Cap de serie șase la competiția de la Edinburg, O’Sullivan va încerca să-l învingă pe cel de-al 76-lea jucător al ierarhiei mondiale din snooker.

Judd Trump, cel mai în formă jucător al lumii în acest moment, s-a retras în ultimul moment de la Scottish Open.

Se joacă după sistemul cel mai bun din șapte frame-uri (adică primul la patru) inclusiv în faza optimilor. Din sferturi se joacă după sistemul cel mai bun din nouă frame-uri (primul la 5), iar în semifinale cel mai bun din 11 frame-uri (primul la 6).

În fine, marea finală va avea două sesiuni și se va juca după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri (primul la zece).

Tabloul complet al Scottish Open 2024

It’s the Scottish Open this week.

Judd Trump and Mark Williams are missing. So it’s an open field for the Stephen Hendry Trophy.

After reports of disturbing crowd behaviour in the Shoot Out, fans may believe this ranking event comes at a good time. #snooker

Pic: WST pic.twitter.com/yFFymz1E18

— Snooker Chat 🔴⚫🔴 (@Snooker_Chat) December 9, 2024